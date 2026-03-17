parlamentarios inconformes

Federico Döring fue el anfitrión. Lorena Beauregard e Israel Hurtado presidieron la sesión del primer foro nacional de exlegisladores federales. Aunque el diputado federal panista solicitó autorización para un foro de propuestas ciudadanas.

Y lo fue, en sentido estricto. La exmagistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, María del Carmen Alanís Figueroa, y el exconsejero del IFE, Marco Antonio Baños, presentaron sendas ponencias, además de los comentarios de Liev Vladimir Ramos —ex jefe de la oficina de Xóchitl Gálvez— y Jorge Medellin.

Análisis y debate sobre el “Plan B” que fue delineado en Palacio Nacional y que comenzará su trámite legislativo. La concurrencia, mayoritariamente panista y perredista, tuvo entre sus notables a Heidi Storsberg, María Elena Perez-Jaén, Georgina Trujillo, Marisa Velasco, Nelly Hurtado, Jesús Zambrano, Ramón Sosamontes, Marcos Rascón, Fernando Belauzaran…

La mayoría dejaron las actividades parlamentarias hace un sexenio, cuando el PRD languidecía mientras el PRI y el PAN pasaban a segundo plano. Muchos brincaron de San Lázaro a la casona de Xicoténcatl, pero el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en 2018 significó un abrupto fin para su carrera política.

“Nos reúne algo más profundo que la nostalgia por la vida parlamentaria. Nos reúne una convicción: la responsabilidad con la República, que no termina cuando termina cuando concluye un cargo público”, dijo Beauregard de los Santos tras de la bienvenida de Döring Casar.

“Observamos con preocupación el debilitamiento de las instituciones que durante muchas décadas se construyeron para garantizar libertades, equilibrio de poderes y rendición de cuentas. No podemos ignorar esa preocupación. Tampoco podemos ignorar un hecho fundamental: México es una nación plural”.

Los exlegisladores federales conocen el valor de los contrapesos. Quizá las bancadas actuales están desdibujadas o quieren activar otros frentes de batalla. El énfasis de los parlamentarios de oposición es unánime: el equilibrio entre poderes no es un capricho jurídico, sino una garantía para la libertad de los ciudadanos.

Entre los organizadores, exlegisladores panistas –Israel Hurtado y Manuel Arciniega— y priistas –Lorena Beauregard de los Santos y Georgina Trujillo Santaella, ambas tabasqueñas— además del exdirigente ceuísta Fernando Belaunzarán, ahora involucrado en la conformación de Somos MX.

Más de 200 exdiputados federales y exsenadores de la República recibieron la invitación para una “reunión plural” que debió apurar su primera cita, tiene la mira puesta en el largo plazo.

“El objetivo es articularnos para dar sentido y orden al trabajo político que hacemos en todo el país por separado”, explica Beauregard de los Santos, exdiputada local y federal por el PRI, quien en el 2024 compitió como candidata del PAN por la gubernatura de Tabasco. “Queremos reactivar la participación de liderazgos regionales y generar una masa crítica inteligente y sustentada, que no solo cuestione o critique, sino que también tenga capacidad de acción política cuando el tema o el momento político lo requiera”.

alberto.aguirre@eleconomista.mx