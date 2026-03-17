Impunidad en México alcanza al 89% de los delitos

La impunidad en México se mantiene en niveles críticos: en 2024 alcanzó 89.42%, lo que implica que apenas uno de cada diez casos logra una respuesta efectiva del sistema de justicia penal, según el más reciente estudio “Radiografía de la Impunidad en México 2024”, elaborado por México Evalúa.

El informe, construido con datos del Inegi provenientes de los censos nacionales de procuración e impartición de justicia, evidenció una falla estructural en el funcionamiento del sistema penal acusatorio, desde la denuncia hasta la resolución de los casos.

A nivel estatal, el análisis muestra profundas disparidades, aunque con una tendencia generalizada de altos niveles de impunidad. Entidades como Michoacán (67.68%), Nayarit (73.07%) y Yucatán (74.23%) registran los niveles más bajos, mientras que otras como Estado de México (96.03%), Guerrero (96.19%), Morelos (97.61%) y Jalisco (97.81%) encabezan los porcentajes más altos.

También, el estudio advirtió que este fenómeno está estrechamente vinculado con la llamada “cifra oculta”, que se ha mantenido durante más de una década entre 91 y 94 por ciento. Esto significa que en México menos de uno de cada 10 delitos se denuncia, lo que deja fuera del sistema de justicia a la gran mayoría de los hechos delictivos.

Uno de los principales factores que alimentan este fenómeno es el uso del “archivo temporal”, una figura que en 2024 representó el 14.63% de las determinaciones de las fiscalías. Aunque se trata de una medida provisional, en la práctica se traduce en un estancamiento prolongado de los casos que termina por generar impunidad. Como resultado, el rezago en fiscalías se duplicó entre 2019 y 2024, al pasar de 1.3 millones a 2.6 millones de expedientes pendientes.

Falta de denuncias

Se expuso que la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) mostró que el 63% de las personas que no denuncian lo hacen por razones atribuibles directamente al desempeño de las instituciones, lo que revela que la falta de acceso a la justicia no es sólo una decisión individual, sino un problema estructural.

Se indicó también que, en 2024, se registraron más de 8.8 millones de llamadas relacionadas con incidentes de seguridad a los números de emergencia, pero sólo poco más de 2 millones se tradujeron en denuncias formales ante las fiscalías.

De estas denuncias, el 93.8% derivó en la apertura de carpetas de investigación; sin embargo, la mayoría no avanzó. Apenas alrededor del 6% de los casos llegó al ejercicio de la acción penal —es decir, a ser llevados ante un juez—, lo que refleja una limitada capacidad de investigación por parte de las fiscalías.

Presiones operativas

Mientras que la directora general de México Evalúa, Mariana Campos, advirtió que las múltiples reformas al sistema de justicia en los últimos años han generado presiones operativas en tribunales sin que exista un acompañamiento presupuestal suficiente, lo que impacta el funcionamiento de estas instituciones.

La especialista señaló que es necesario evaluar los efectos reales de los cambios legislativos, particularmente en términos de capacidades institucionales. “Una multitud de reformas en los últimos años… es muy importante calcular los impactos que se generan”, afirmó.

Campos advirtió que esta falta de planeación ha derivado en afectaciones en los procesos internos de los tribunales, al incrementarse la carga de trabajo sin ajustes proporcionales en el presupuesto o en la infraestructura.

Fiscalías y el uso de datos

Fiscales de distintas entidades del país coincidieron en que el uso sistemático de datos y su análisis es clave para mejorar la procuración de justicia, reducir la impunidad y fortalecer la toma de decisiones al interior de las instituciones.

La fiscal de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, explicó que en la institución se abren alrededor de 600 investigaciones diariamente, por lo que resulta indispensable contar con información detallada para diseñar políticas públicas efectivas.

En tanto, el fiscal de Zacatecas, Cristian Camacho, enfatizó que “lo que no es medible jamás será perfectible”.

arturo.rojas@eleconomista.mx