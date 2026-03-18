Acciones del sector bancario en la BMV acumulan ganancias en lo que va del año

Las acciones de cuatro de los cinco bancos que cotizan al interior del principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el S&P/BMV IPC, registran avances en lo que va del año.

Los papeles de algunas financieras han alcanzado máximos históricos debido a buenos resultados financieros y a pesar de la baja de la tasa de interés del Banco de México (Banxico).

De acuerdo con datos de Economática, el índice S&P/BMV IPC de servicios financieros, que mide el comportamiento de los bancos que cotizan en la bolsa, presenta en lo que va del año un incremento de 9.24% a 143.93 puntos.

Los papeles de Grupo Financiero Banorte son los que más han subido dentro del sector financiero, con un incremento 15.15% a un precio de 192.23 pesos por acción, en el periodo antes mencionado.

La segunda posición es para los títulos de Banco del Bajío (BanBajío). con un incremento de 12.18% y una cotización de 51.02 pesos por cada acción, seguido por los papeles de Grupo Financiero Gentera que presentan un avance de 4.06% a 47.95 pesos.

Por su parte, las acciones de Banco Regional (Banregio), con sede en Monterrey, Nuevo León, suben 3.07% en el año, a 147.04 pesos cada una.

Por el contrario, los papeles de Grupo Financiero Inbursa presentan un descenso de 0.73% a 43.25 pesos.

En cuanto al valor de capitalización de los grupos financieros éste alcanza 986,919.74 millones de pesos, lo que representa 10.94% del total del S&P/BMV IPC.

Gráfico EE

Buenas expectativas

Jacobo Rodríguez, analista de ROA Capital, afirmó que las instituciones bancarias han mantenido un desempeño favorable impulsado por la expansión constante de sus carteras de crédito y expectativas económicas optimistas.

“No obstante, el sector financiero experimenta un crecimiento más moderado en comparación con las industrias de telecomunicaciones o manufactura debido al impacto de la reducción en las tasas de interés. Esta política monetaria ha provocado que los márgenes de ganancia de los bancos se ajusten, reflejándose en un avance más pausado del valor de sus acciones”, aseguró.

A pesar de estas limitaciones, el experto anticipó un cierre de año positivo gracias a la recuperación de la inversión y un consumo dinámico tras un periodo previo de incertidumbre.

Ariel Méndez, analista bursátil de Banco Bx+, destacó la notable capacidad para mantener la rentabilidad frente a entornos económicos complejos de los bancos. Tras un cierre del 2025 sólido, los bancos han demostrado una gestión eficiente de costos, logrando superar desafíos como las altas bases de comparación y la volatilidad de los mercados globales.

“Se anticipa una reaceleración en la colocación de cartera de los bancos debido a que una menor tasa de interés hace que los créditos sean más atractivos para los clientes. Además, hacia la segunda mitad del 2026, las bases de comparación respecto a las tasas de interés serán más sencillas, lo que favorecerá los reportes financieros”.

Resaltó que los bancos han demostrado ser eficientes en el control de sus costos de fondeo y gastos generales y a pesar de enfrentar comparativos difíciles respecto a años anteriores han mostrado resiliencia en la generación de utilidades.

Por su parte, Felipe Mendoza, analista de mercados EBC Financial Group, afirmó que en el corto plazo, las acciones bancarias mexicanas seguirán mostrando resiliencia, pero con un comportamiento más táctico que direccional.

“El mercado ya ha descontado, en gran medida, el beneficio de tasas altas, por lo que el siguiente comportamiento será la evolución del crecimiento económico y la calidad del crédito. Si el entorno global se estabiliza, particularmente el precio del petróleo y las tensiones en Medio Oriente, los bancos podrían mantener un sesgo positivo apoyados en sus fundamentales sólidos”, añadió.

Sin embargo, si la inflación se mantiene elevada y obliga a prolongar aún más el ciclo restrictivo, o si el crecimiento se desacelera con mayor fuerza, podríamos ver presión en valuaciones y una rotación hacia sectores más defensivos.

Gráfico EE

Resultados mixtos

De acuerdo con datos de Economatica, los ingresos por intereses de los bancos considerados apuntaron un crecimiento de 0.40% anual, al pasar de 630,407 millones de pesos a 632,923 millones.

En cuanto a la utilidad fueron de 113,632 millones de pesos, que representó un descenso de 0.02% respecto al 2024.

El margen operativo escaló 3.93% a155,513 millones de pesos desde 149,631 millones.