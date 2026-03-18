Hermanos El-Mann Arazi edifican una familia con cimientos valiosos

E l comité directivo de Fibra Uno (FUNO) está encabezado por los hermanos Moisés El-Mann Arazi, presidente; André El-Mann Arazi, director general; y Max El-Mann Arazi, quienes son acompañados por nueve ejecutivos más.

Moisés El-Mann Arazi cuenta con más de 45 años de experiencia en el sector inmobiliario. Es socio fundador de e-Group, uno de los grupos inmobiliarios más grandes e importantes de México. Desde esa posición, representa a más de 250 empresas. Ha realizado importantes inversiones financieras, como la que realizó en el proyecto Las Américas Cancún, estimada en 70 millones de dólares. Actualmente, sus proyectos emplean a más de 5,000 personas.

Es conocido en el mundo de los negocios por las alianzas estratégicas que ha forjado con empresas como Cinépolis, Chedraui, Liverpool, Sears, Sanborns y Play City, entre otras. Ha participado en proyectos de diversos segmentos, como vivienda, industrial, recreativo, salud, comercial y oficinas. Su huella está en el desarrollo de más de 170 proyectos inmobiliarios en ubicaciones clave de México y ha sido un elemento fundamental en los procesos de levantamiento de capital para financiar proyectos tanto en México como en el extranjero.

Además, ha estado involucrado en diversos proyectos en Estados Unidos, como la adquisición, operación y venta de más de 17,000 unidades multifamiliares con valor superior a 4,000 millones de dólares, ubicadas en California, Texas, Colorado y Nevada, entre otros. Participó en la adquisición y operación de hoteles en Vail, Colorado, y Boston, Massachusetts, así como en un centro comercial en Los Ángeles y un edificio de oficinas en Texas.

En tanto, el director general de Fibra Uno y miembro propietario del Consejo de Administración, André El-MannArazi, es cofundador de e-Group. Cuenta con más de 45 años de experiencia en operación inmobiliaria en todos los segmentos, así como en levantamiento de capital público y privado por más de 13,000 millones de dólares para desarrollo de proyectos inmobiliarios a través de varios sectores de la industria, incluyendo co-inversiones de gran escala y en la adquisición de bienes raíces y proyectos del sector.

Es miembro del Consejo de cada una de las empresas que conforman e-Group y miembro independiente del Consejo de Administración de Grupo Financiero Actinver. A lo largo de su trayectoria se ha caracterizado por su interés en la filantropía, apoyando a través de Fundación FUNO a instituciones como Fundación Centro Médico ABC, APAC, Reinserta, Cruz Roja y UNICEF, entre otras. También fue miembro del Consejo Metropolitano de BBVA.

Max El-Mann Arazi es cofundador de e-Group con más de 45 años de experiencia en el sector inmobiliario. Durante su gestión en e-Group ha enfocado sus esfuerzos en la administración de inmuebles industriales, en la adquisición de propiedades en todas las etapas del ciclo y en la gestión de diversos proyectos inmobiliarios en los segmentos industrial, comercial, oficinas y residencial.

Su experiencia en el sector minorista ha sido fundamental para atender necesidades específicas de clientes tanto en el segmento comercial como en el industrial. Max El-Mann también es presidente de la Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinaí, que ha logrado una estructura sólida y confiable que caracteriza a la comunidad judía, fomentando una comunidad libre, innovadora y en movimiento.