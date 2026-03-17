Ordenan reabrir investigación por huachicol fiscal

Una jueza federal ordenó la reapertura de la investigación complementaria en la causa penal 325/2025 contra el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, luego de señalar irregularidades en la actuación de la Fiscalía General de la República (FGR), particularmente por negar a la defensa el acceso completo a la carpeta de investigación.

La resolución fue emitida por la jueza Mariana Vieyra Valdés, titular del Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio con sede en el Altiplano, quien además concedió un plazo adicional de tres meses para que la defensa del mando de la Secretaría de Marina (Semar) analice las pruebas y fortalezca su estrategia jurídica.

Según lo que indicó el despacho Epigmenio Mendieta & Abogados, la decisión judicial se derivó de una audiencia de tutela de derechos promovida por los representantes legales del vicealmirante, quienes denunciaron que la negativa de la FGR a proporcionar el expediente completo vulneraba el derecho a una defensa adecuada.

Mediante dicha audiencia, la jueza determinó que la FGR deberá permitir el acceso íntegro a la carpeta de investigación, incluyendo todos los tomos, cuadernos, anexos, discos y demás constancias que la integran, además de presentar un inventario detallado del expediente para evitar omisiones.

Asimismo, ordenó que se facilite la revisión de evidencia digital por parte de los peritos de la defensa, un elemento clave que, según los abogados, había sido restringido por la autoridad ministerial.

Fallo previo

Este es el segundo fallo similar en el caso pues, a inicios de marzo, la misma jueza federal ya había instruido a la Fiscalía General de la República (FGR) abrir completamente la carpeta de investigación del caso y garantizar el acceso pleno a la defensa, en medio de señalamientos por opacidad en el proceso.

La resolución, que se emitió el pasado 4 de marzo durante una audiencia de omisión de actuaciones del Ministerio Público y tutela de derechos, había establecido un plazo de 15 días hábiles para que la fiscalía informara detalladamente cómo estaba integrado el expediente, así como para entregara la totalidad de los documentos que lo conforman.

Manuel Roberto Farías Laguna, familiar político del exsecretario José Rafael Ojeda, es acusado, junto con exdirectivos Sistema Portuario Nacional, por casos de importación legal de combustible desde Estados Unidos, conocido como huachicol fiscal.

Según investigaciones, a diferencia del robo de combustible tradicional, estas acciones involucraron redes de contrabando y manipulación aduanera que permitieron la entrada ilegal de combustibles a través de puertos, con pérdidas estimadas en decenas de miles de millones de pesos al erario.