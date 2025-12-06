Fallecen 2 personas tras explosión de camioneta en Coahuayana, Michoacán

La explosión de una camioneta en el municipio de Coahuayana, Michoacán, dejó un saldo de dos personas fallecidas y siete más lesionadas, informó el Gabinete de Seguridad.

Tras reportarse el incidente, elementos policiacos, Marina y de la Defensa Nacional, llegaron al punto ubicado frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria, en donde reforzaron de inmediato la seguridad, para proteger a la población.

El organismo indicó que a través de helicópteros se trasladó a los heridos a hospitales de especialidad para recibir atención médica inmediata.

El Gabinete de Seguridad y autoridades locales trabajan en coordinación para detener a los responsables.

En este tenor, los elementos de seguridad realizan actos de investigación en la localidad de Coahuayana, Michoacán, para determinar las causas que originaron la explosión.

Como parte del operativo, se desplegaron cinco aeronaves navales:

03 helicópteros MI-17, con personal médico, de enfermería y apoyos a evacuación médica así como fuerza de reacción aerotransportada.

01 helicóptero Panther, con personal médico especializado.

01 helicóptero Black Hawk, con personal de sanidad naval.

De manera simultánea, los Hospitales Navales de Manzanillo y Lázaro Cárdenas se encuentran listos para recibir y brindar atención médica a las personas que lo requieran.

Personal de la Décimo Sexta Zona Naval mantiene seguridad perimetral y apoyo en los accesos carreteros, para facilitar las labores de emergencia.