Felipe Macías apuesta por micromovilidad en Querétaro

Con el objetivo de impulsar el uso de medios de transporte diferentes al automóvil, y priorizar la micromovilidad sustentable, el presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera, encabezó la “Vía Recreativa” sobre Calzada de los Arcos, con la participación de 1,600 personas.

“Esta es la evolución, este es el Querétaro del presente y del futuro, donde le apostamos a la micromovilidad. Primero el peatón, luego los ciclistas y hasta después el transporte privado, (un lugar) donde puedan venir a correr, donde puedan venir a hacer ejercicio, andar en patines”, expresó el alcalde al referir que, con la Vía Recreativa, las familias se apoderan del espacio público.

Destacó que este ejercicio, dentro de la 5ª Jornada Estatal de la Bicicleta, fue impulsado por colectivos ciudadanos y la sociedad civil organizada, fortalece la convivencia y ofrece espacios seguros para que las familias disfruten de actividades recreativas y deportivas.

La edición especial de la Vía Recreativa, reunió a mil 600 personas en Los Arcos de Querétaro, organizada con motivo del Día Mundial de la Bicicleta, donde los asistentes disfrutaron de una vialidad libre de vehículos motorizados para caminar, correr, andar en bicicleta, patinar y convivir en familia.

La Vía Recreativa forma parte de las acciones impulsadas por el Municipio de Querétaro para promover una movilidad más segura, sustentable e incluyente, así como la actividad física, la convivencia familiar y el aprovechamiento de los espacios públicos.