Fallece Francisco Rojas Gutiérrez, ex directror general de Pemex y CFE

Francisco Rojas Gutiérrez, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) falleció la noche del viernes 31 de octubre, a la edad de 81 años.

El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro ‘Alito’ Moreno, fue quien informó el deceso de quien calificó como "un hombre de Estado y un priista con una larga trayectoria en el servicio público".

A través de redes sociales, el originario de Campeche lamentó la muerte de quien fuera funcionario cercano al expresidente Carlos Salinas de Gortari.

De igual manera, el PRI en San Lázaro extendió sus condolencias por el fallecimiento de Rojas Gutiérrez, “un priísta ejemplar y servidor público de gran trayectoria, comprometido siempre con México”.

Condolencias por la muerte de Francisco Rojas

Rubén Moreira, actualmente diputado federal, lamentó que “México perdió a un gran político y hombre de bien”, toda vez que sostuvo que Francisco Rojas “amó profundamente a la patria y siempre fue leal a sus principios y convicciones”.

En este tenor, indicó que el hombre de 81 años de edad dejó su ejemplo de generosidad y honestidad.

Por su parte, el excandidato a presidencial, José Antonio Meade detacó que era un patriota, honorable, sencillo y valiente. Trabajamos mucho cuando fui Secretario de Hacienda y él coordinaba al PRI en Diputados.

“Doy fe de su amor a México y ofrezco oraciones a sus amigos y familia”.