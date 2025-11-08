Explota pipa en la Autopista México-Puebla

Protección Civil del Estado de México reportó que la Autopista México–Puebla se encuentra cerrada en ambos sentidos, luego de que una pipa cargada con combustible estallara a la natura del kilómetro 48.

La dependencia estatal detalló que el percance tuvo lugar en el perímetro de Ixtapaluca, por lo que bomberos de este municipio y de Chalco trabajan en el punto referido.

Reportes preliminares indican que el percance aconteció luego de que el chofer de la unidad perdió el control del vehiculo.

No obstante, los equipos de emergencia mexiquenses aún laboran en el lugar hasta tener todo bajo control; adelantaron que el vehículo pudo quedarse sin frenos, por lo que terminó volcando sobre el asfalto.

Debido a lo delicado del asunto, el personal de bomberos ha solicitado a los automovilistas tener paciencia o buscar rutas alternas para evitar mayores contratiempos.

Se desconoce si por este hecho hay personas heridas o vidas que lamentar.