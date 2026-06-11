Éxito total en el inicio de la Zona Fest Querétaro

Felipe Macías convive con familias y celebra triunfo de México

Con la asistencia del presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías, inició el primer día de la Zona Fest en el estadio Corregidora, donde miles de personas se congregaron para presenciar la inauguración de la Copa Mundial de Futbol 2026 y el primer encuentro de la Selección Mexicana.

Durante esta primera jornada, donde celebraron el triunfo de la Selección Mexicana ante Sudáfrica, los queretanos disfrutaron de un ambiente de convivencia familiar con la transmisión en vivo de los encuentros, música, gastronomía, activaciones y diversas experiencias para todas las edades.

Al concluir el primer encuentro de la justa mundialista, los asistentes pudieron aprovechar para quedarse a disfrutar del concierto de Grupo Bronco y seguir el segundo partido entre las selecciones de Corea del Sur vs Chequia.

El acceso a cada evento tiene un costo de 80 pesos e incluye la entrada a todas las actividades, y se tiene programación a lo largo de los fines de semana del Mundial y cuando juegue la Selección Mexicana.

Las personas con discapacidad, así como las niñas y niños menores de 12 años, podrán ingresar de manera gratuita. Los boletos están disponibles en las taquillas del estadio Corregidora, en Centro Cívico de Querétaro y en las siete delegaciones del Municipio de Querétaro.