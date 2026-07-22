Presentan 20 denuncias en EU por muerte de 17 mexicanos bajo custodia

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que emprendió una serie de acciones jurídicas y diplomáticas para exigir el esclarecimiento de la muerte de 17 personas mexicanas fallecidas desde mayo de 2025 durante operativos o mientras permanecían bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por su sigla en inglés).

En una nota informativa, la Cancillería detalló que las medidas dan seguimiento a las instrucciones anunciadas el pasado 9 de julio por la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de que las autoridades estadounidenses investiguen los casos y se deslinden responsabilidades.

Como parte de estas acciones, el 14 de julio la Embajada de México en EU remitió la denuncia elaborada por la Fiscalía General de la República (FGR) al Departamento de Justicia estadounidense, acompañada de una solicitud formal para abrir las investigaciones correspondientes e informar sobre el avance de las indagatorias.

Además, se detalló que el 13 de julio, el embajador de México en EU, Roberto Lazzeri, presentó 20 denuncias, de las cuales ocho fueron interpuestas ante fiscalías estatales y 12 ante fiscalías de condado, en las jurisdicciones donde ocurrieron los fallecimientos.

Por otro lado, en el ámbito internacional, Roberto Velasco Álvarez, envió una carta al alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, en donde pidió analizar los hechos, solicitar información al gobierno de EU, evaluar la compatibilidad de los casos con los instrumentos internacionales de derechos humanos y emitir recomendaciones técnicas para prevenir nuevas violaciones.