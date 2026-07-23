Teléfonos inteligentes, hiperconectividad

Los dispositivos móviles se han convertido en muy poco tiempo, en la extensión digital de las personas.

La revolución de los dispositivos digitales nos ha llevado a la hiperconectividad; a la conexión permanente con personas, información y servicios a través de internet.

Con el uso cada vez mayor de la Inteligencia Artificial y el Internet de las Cosas, la humanidad avanza rápidamente hacia una nueva etapa en la que se integran personas, dispositivos, procesos y datos.

Dejaron de ser un simple aparato de comunicación y se han convertido en una llave rápida al entretenimiento, a las inversiones financieras, a la salud, a la Inteligencia Artificial y alta seguridad.

Una persona con un teléfono inteligente, prácticamente tiene en la mano a su banco, la oficina, su centro de entretenimiento, su asistente personal, con la Inteligencia Artificial, y su bóveda segura, con Konx, de Samsung.

Con un teléfono inteligente las personas cuentan con una billetera: Samsung Wallet o Google Wallet, o las que ofrecen los bancos con las que se pueden realizar transferencias, pagos con QR, Spei, depósitos, inversiones, créditos y compras.

Con aplicaciones de instituciones bancarias como las de BBVA, Citi, Banamex, Mercado Pago, Nu, DidiPay y otras, se pueden realizar operaciones completas, sin ir a una sucursal.

Se pueden hacer pagos sin contacto (contactless) ó Comunicación de Campo Cercano (Near Field Communication, NFC), en comunicación segura y rápida.

Todo esto significa que entre muchas otras cosas y hábitos que se transformaron a partir de la pandemia del Covid-19, en México y en el mundo, está el aumento notable en el uso de la tecnología que ofrecen los teléfonos móviles.

Una de las razones que explican la “democratización” de los fondos de inversión en México, que pasaron de 3 a 18 millones de clientes y de 2.5 a 5.2 billones de pesos de recursos bajo su administración es el uso intensivo de los teléfonos inteligentes.

La competencia por el mercado de telefonía móvil en México es intensa.

Conversé con René Castillo, vicepresidente de la División Mobile en Samsung México, la empresa líder en México con más de un 30% de participación de mercado

Me dijo que México ya no es el país rezagado de hace una década.

La facilidad para adquirir tanto el teléfono como los servicios, ha crecido.

El consumidor mexicano –considera el ejecutivo– ya está muy cerca del de norteamérica; es un consumidor demandante que entiende lo que quiere y necesita.

Samsung, refiere Castillo, domina la categoría de teléfonos plegables en México

Hace siete años, Samsung presentó el primer Galaxy Z Fold y dio inicio a una nueva categoría dentro de la industria móvil.

Lo que comenzó como una apuesta por reinventar el diseño del smartphone hoy es una nueva forma de interactuar con la tecnología, donde el diseño, la productividad y la inteligencia artificial han ampliado las posibilidades.

Desde la llegada del primer Galaxy Z Fold en 2019, Samsung ha mantenido el liderazgo en el mercado de smartphones plegables en México.

Actualmente, medio millón de usuarios activos utilizan un Galaxy Fold en el país.

Cada año, Samsung ha registrado un crecimiento en las ventas de dispositivos plegables en México, en línea con la expansión del mercado.

En lo que va de 2026, el segmento de smartphones plegables registra un crecimiento a doble dígito tanto en unidades como en valor.

Este 22 de julio, Samsung lanzó una nueva generación de dispositivos.

La línea está conformada por el Galaxy Z Fold8 Ultra; el Galaxy Z Fold8; y el Galaxy Z Flip8.

Es la octava generación de innovación, la nueva familia Galaxy Z incorpora mejoras en prácticamente todos los aspectos de los dispositivos, desde la pantalla y las cámaras hasta la productividad, la inteligencia artificial y la resistencia.

Uno de los pilares que diferencian la oferta de Samsung, es su sistema de seguridad Knox que blinda la información de los usuarios tanto en el teléfono como en la nube.

Knox Guard está en todos los teléfonos; no hay que bajarlo ni comprarlo.

Todo el ecosistema de Samsung, incluyendo televisores y refrigeradores, está protegido por Knox Security, un sistema que incluso se usa en el Pentágono.

El smartphone es el eje rector del hogar hiperconectado.

Para René Castillo, el principal objetivo de la empresa es ofrecer experiencias cada vez más útiles, intuitivas y personalizadas.

La nueva línea de dispositivos de Samsung es una apuesta por una mayor integración de hardware, software e inteligencia artificial. Veremos.

Atisbos

El Mundial FIFA 2026 generó una derrama económica de 65,000 millones de pesos en México, de los cuales 42,276 millones de pesos corresponden a la actividad turística, de acuerdo con cifras de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur). Contrastan las cifras de la organización de comercio con otras de Inegi, AICM y organizaciones hoteleras y de consumo que han señalado bajo impacto en ocupación hotelera, reducido flujo de turistas y en el consumo. Sin duda la Copa Mundial tuvo un impacto económico positivo. Las cifras de fuentes diversas, difieren sobre el tamaño del mismo.