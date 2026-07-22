TEPJF sanciona a PAZ por dar despensas a cambio de registro a militantes

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que la organización Construyendo Sociedades de Paz, ahora partido “PAZ”, entregó de manera indebida despensas a 30 personas asistentes a dos de sus asambleas celebradas en Jalisco, como soborno para afiliarse a la organización.

Por unanimidad de votos, las y los magistrados electorales avalaron multas por más de 135,768 pesos, interpuestas por el Instituto Nacional Electoral (INE) tras acreditar la vulneración al derecho a la libre asociación y afiliación política de la ciudadanía, por el ofrecimiento y/o entrega de dádivas a personas asistentes a dos asambleas distritales celebradas en Jalisco, durante su proceso de constitución como partido político nacional.

Se recordó que el INE identificó las faltas a través de la publicación en la red social Facebook en la que “PAZ” ofertó la entrega de dádivas y los hechos que acontecieron en la asamblea, en la que personas preguntaron al personal del Instituto en qué lugar les entregaría una despensa, la colocación de distintivos a personas asistentes y que al final del evento se advirtió que varias personas estaban en un inmueble recibiendo una bolsa con diversos artículos, aunado que, personas que acudieron a la asamblea, diversas confirmaron que sí hubo entrega de despensas posterior al evento.

Con base en ello, el INE concluyó que se afectó la libertad de asociación política al entregar a cerca de 30 personas despensas como incentivo para asistir y afiliarse, y en cada resolución impuso a la asociación una multa de 67,884 pesos.

En otro asunto relacionado también con este nuevo partido, el TEPJF revocó parcialmente algunas sanciones interpuestas por el INE relacionados con la fiscalización de sus gastos, con el fin de que la autoridad electoral analice de nueva cuenta los reportes presentados por PAZ.