Lectura 3:00 min
Proponen de 50 a 70 años de pena por feminicidio
El proyecto de norma advierte que toda muerte violenta de una mujer deberá investigarse con perspectiva de género y bajo la hipótesis de feminicidio. Además de que las autoridades deberán buscar los antecedentes de violencias contra la víctima.
El Senado de la República recibió de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo su iniciativa para expedir la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio, con el fin de homologar las penas y la investigación de este delito a nivel nacional.
Esta nueva ley contiene 62 artículos y 12 transitorios, distribuidos en cinco títulos: Disposiciones Generales; Del Delito de Feminicidio; De la Investigación del Feminicidio; De los Derechos de las Víctimas y la Reparación Integral del Daño, y De la Política del Estado.
El proyecto estipula que comete delito de feminicidio la persona que prive de la vida a una mujer por razones de género y se presenten los supuestos de violencia sexual de cualquier tipo; signos de violencias o lesiones degradantes o infamantes tales como ahorcamiento o ataques con ácido.
Además de cuando exista entre el sujeto activo y la víctima, relación de pareja, sentimental o afectiva, de confianza, de amistad, de cuidados, parentesco por consanguinidad o afinidad, matrimonio, concubinato, cohabitación, sociedad de convivencia, noviazgo, cualquier otra relación de hecho.
O cuando el sujeto activo haya pretendido establecer con la víctima una relación de pareja, sentimental, afectiva, de confianza, de amistad, de cuidados, noviazgo, cualquier otra relación de hecho o de otra índole.
También, cuando la víctima haya sido incomunicada, desaparecida o privada de la libertad previo a su muerte y cuando el cuerpo o los restos de la víctima sean expuestos, arrojados, depositados, enterrados o incinerados en espacios de acceso público, entre otros supuestos.
Asimismo, se estipula que el delito de feminicidio será imprescriptible, y se investigará y perseguirá de oficio.
En tanto, se advierte que toda muerte violenta de una mujer deberá investigarse con perspectiva de género y bajo la hipótesis de feminicidio. Además de que las autoridades deberán buscar los antecedentes de violencias contra la víctima, aun cuando no existan denuncias previas, o cualquier otro registro o antecedente en instituciones públicas y privadas que permita advertir la existencia de violencias previas.
Las penas van de 50 a 70 años de cárcel, con multas multa de 1,000 a 2,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), y en caso de incurrir en alguno de los 19 agravantes, la pena se puede incrementar en una mitad; entre los agravantes se destaca que la víctima sea una menor de edad, una persona con discapacidad, esté embarazada, pertenezca a una comunidad indígena o se realicen actos que impidan la identificación de la víctima, entre otros.
Se ordena crear el Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Orfandad por Feminicidio a cargo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y se advierte que las personas, los medios de comunicación y las plataformas digitales deberán respetar la dignidad e intimidad de las víctimas y víctimas indirectas, así como evitar la revictimización en la cobertura y difusión de la información relacionada con el delito de feminicidio.