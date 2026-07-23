Baja la población de paisanos residentes en Unión Americana

Aunque los mexicanos continúan siendo la comunidad inmigrante más numerosa en Estados Unidos, su población ha comenzado a reducirse de forma gradual desde el máximo histórico alcanzado en 2007, en un contexto marcado por el endurecimiento de la política migratoria estadounidense y la caída de los cruces irregulares en la frontera, de acuerdo con un informe del Migration Policy Institute (MPI).

Dicho estudio estimó que en 2024 residían en Estados Unidos alrededor de 11.1 millones de personas nacidas en México, equivalentes al 22% de los 50.2 millones de inmigrantes que viven en ese país. Si bien la cifra representa un incremento de cinco veces respecto de los 2.2 millones registrados en 1980, también reflejó una disminución frente al pico de 11.7 millones alcanzado en 2007 y que se mantuvo hasta el 2010.

El MPI destacó que durante el año fiscal 2025 las autoridades estadounidenses interceptaron aproximadamente 238,000 personas que intentaban cruzar la frontera sin autorización, el nivel más bajo en 55 años. Del total de esos cruces, 47% correspondió a ciudadanos mexicanos, una proporción que evidencia la diversificación de los flujos migratorios hacia Estados Unidos respecto de décadas anteriores.

También, se dio a conocer que la población mexicana continúa concentrándose principalmente en unos cuantos estados.

Entre 2020 y 2024, California albergó al 35% de los inmigrantes mexicanos, seguido por Texas con 22%, Illinois con 6%, Arizona con 5% y Florida con 2%. En conjunto, estas cinco entidades concentraron al 70% de la población nacida en México residente en Estados Unidos.

A nivel metropolitano, cerca del 35% de los migrantes mexicanos viven en las áreas de Los Ángeles, Chicago, Houston, Dallas y Riverside.

Población productiva

El estudio describió que la comunidad mexicana se encuentra predominantemente en edad laboral. En 2024, 82% tenía entre 18 y 64 años de edad, proporción superior al promedio de la población migrante en general.

Sin embargo, también presenta importantes rezagos educativos. Apenas 10% de los connacionales mayores de 25 años de edad contaba con licenciatura o estudios superiores, frente al 36% del conjunto de personas en movilidad y al 37% de los nacidos en Estados Unidos.

El MPI indicó que al 2024, 68% de los paisanos formaba parte de la fuerza laboral civil, principalmente en actividades relacionadas con los servicios (26%), recursos naturales, construcción y mantenimiento (25%).

No obstante, sus ingresos permanecen por debajo del promedio nacional. El ingreso medio anual por hogar fue de 68,700 dólares, inferior al promedio de los hogares migrantes (82,400 dólares) y al de los hogares encabezados por personas nacidas en Estados Unidos (81,400 dólares).

Además, 16% de los mexicanos en EU vivía en condiciones de pobreza, una tasa ligeramente superior a la registrada entre el conjunto de personas de este grupo poblacional (14%) y la población nacida en ese país (12%).