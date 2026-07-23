Hay Festival pierde un día por recorte presupuestal, pero buscará expandirse

La edición 11 del Hay Festival Querétaro, la versión mexicana del encuentro internacional de literatura e ideas que tiene presencia en distintas ciudades del mundo, extenderá este año su programación más allá de la capital queretana hacia los municipios de Colón y Huimilpan, además de inaugurar una nueva sede de su iniciativa Hay Festival Presenta en la ciudad de Morelia, Michoacán.

Inteligencia artificial, el papel de las bibliotecas en el mundo contemporáneo, el amor romántico, el machismo en los medios de comunicación, el Archivo General de Indias, el duelo tras una pérdida afectiva, las desapariciones forzadas y distintas perspectivas sobre el colonialismo figuran entre los temas que abordarán cerca de 90 participantes en alrededor de 70 actividades programadas del 4 al 6 de septiembre.

Entre las figuras invitadas destacan la escritora india Kiran Desai, ganadora del Premio Booker; la periodista Alma Guillermoprieto; las autoras María Dueñas y Lydia Cacho; el filósofo Darío Sztajnszrajber; la cantautora Vivir Quintana, autora de “Canción sin miedo”, y Emmanuel Meme del Real, integrante de Café Tacvba.

El programa fue presentado este miércoles en el Centro Cultural de España en México por Cristina Fuentes La Roche e Izara García, directora y coordinadora internacional del festival, acompañadas por los embajadores de España y Reino Unido en México, Juan Duarte Cuadrado y Susannah Goshko, así como por autoridades culturales de los gobiernos estatal y municipal de Querétaro.

Menos presupuesto, un día menos

La edición de este año del festival ganador del Premio Princesa de Asturias 2020, sin embargo, también estará marcada por una reducción significativa en los recursos públicos que aporta el municipio de Querétaro, situación que obligó a compactar la programación de cuatro a tres jornadas.

En entrevista posterior a la presentación, la secretaria de Cultura municipal, Daniela Salgado Márquez, confirmó que la aportación del ayuntamiento pasó de poco más de 11 millones de pesos en 2025 a alrededor de 4.3 millones para la edición 2026, entre recursos líquidos y apoyos en especie, una disminución cercana al 65 por ciento.

La funcionaria atribuyó el ajuste al efecto que tuvieron los recortes presupuestales federales sobre las finanzas estatales y municipales.

"Es una cadena que desemboca en todo esto. El recorte a nivel federal pega directamente en el estado y del estado pega a la aportación directa en los presupuestos municipales", explicó la funcionaria municipal.

Salgado rechazó que la reducción obedeciera a razones electorales, aunque reconoció que el contexto financiero venido en cadena desde la distribución federal obligó al municipio a redistribuir sus recursos entre festivales, actividades culturales e infraestructura.

Parte del presupuesto, señaló, fue destinado a proyectos como la adquisición y rehabilitación del Teatro Hércules, la remodelación de la fachada del Teatro de la Ciudad, el mantenimiento de las 33 casas de cultura municipales y la creación de nuevas casas de cultura y centros de artes y oficios.

"Muchas veces no solamente se trata de realizar eventos o festivales, sino también de tener la infraestructura y los espacios para que las próximas generaciones tengan dónde acudir", sostuvo.

Pese al ajuste, la secretaria aseguró que el programa conservará buena parte de su alcance gracias a la reorganización de actividades y a una estrategia de financiamiento compartido entre distintas instancias.

Lucharán por la sostenibilidad

Además de la aportación municipal, el festival contará este año con recursos del Programa de Apoyos a Festivales Culturales y Artísticos (Profest), el programa cultural federal de apoyos a festivales de distintos tipos de disciplinas, los cuales fueron obtenidos gracias a la Secretaría de Cultura de Querétaro, pero no mayor a 800,000 pesos, así como apoyos estatales y de la Secretaría de Turismo, principalmente mediante servicios, logística, sedes e infraestructura.

La propia secretaria estatal de Cultura, Ana Paola López Birlain, explicó durante la conferencia que el objetivo fue construir un esquema de financiamiento sostenible que permitiera preservar la calidad del encuentro pese al entorno presupuestal adverso.

Desde la organización internacional del Hay Festival, Cristina Fuentes La Roche defendió esa lógica de sostenibilidad al señalar que el principal reto de un proyecto cultural de largo aliento consiste en mantenerse vigente año tras año.

"Para que un festival deje un legado real y tangible es importantísimo que exista sostenibilidad", afirmó Fuentes La Roche.

El contexto financiero también apareció de manera indirecta en la conferencia. Hacia el cierre de su intervención, el embajador de España en México, Juan Duarte Cuadrado, reconoció que el Hay Festival enfrenta un escenario de "desafíos" en un mundo donde con frecuencia "nos vemos obligados a llevar a cabo recortes", pero llamó a preservar el encuentro literario como un espacio indispensable para el pensamiento y el diálogo. "El Hay tiene que ser", expresó el diplomático, al reiterar el compromiso del gobierno español con la continuidad del proyecto en Querétaro.

Con esa estrategia, los organizadores esperan igualar o incluso superar la asistencia de 29,000 personas registrada durante la edición de 2025, ahora con una programación concentrada en tres días y con actividades que, por primera vez, alcanzarán también a Morelia, además de ampliar su presencia en municipios queretanos.

Hay Festival Querétaro 2026

Querétaro

Colón

Huimilpan

Del 4 al 6 de septiembre de 2026

+90 participantes de la edición