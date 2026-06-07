Depresión Tropical Dos-E amenaza a Guerrero; suspenden clases ante posible evolución a tormenta Boris

La Depresión Tropical Dos-E continúa fortaleciéndose frente a las costas del Pacífico mexicano y podría evolucionar a tormenta tropical Boris durante las próximas horas, mientras las autoridades federales y estatales mantienen medidas preventivas ante el riesgo de lluvias torrenciales, inundaciones y deslaves.

Debido a que Guerrero es la entidad donde se esperan los mayores impactos, la Secretaría de Educación estatal anunció la suspensión de clases y actividades administrativas para este lunes 8 de junio en seis regiones de la entidad.

Dos-E se acerca a las costas de Guerrero

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que, a las 09:00 horas de este domingo, el centro de la Depresión Tropical Dos-E se localizaba a 155 kilómetros al sur de Acapulco y a 165 kilómetros al oeste-suroeste de Punta Maldonado, Guerrero.

El sistema registraba vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora, rachas de hasta 75 km/h y un desplazamiento hacia el noreste a 9 km/h.

De acuerdo con el coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Fabián Vázquez Romaña, el fenómeno podría intensificarse a tormenta tropical durante el transcurso del día e ingresar a tierra entre la noche de este domingo y la madrugada del lunes.

Por ello, el SMN mantiene una zona de prevención por efectos de tormenta tropical desde Lagunas de Chacahua, Oaxaca, hasta Técpan de Galeana, Guerrero.

Guerrero prevé lluvias torrenciales

Los pronósticos indican que los efectos más severos se concentrarán en Guerrero, donde se esperan lluvias torrenciales de entre 150 y 250 milímetros, principalmente en la costa y el occidente del estado.

También se prevén lluvias intensas en Oaxaca y Michoacán, así como precipitaciones muy fuertes en Colima, Jalisco, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.

Además, las autoridades meteorológicas advirtieron sobre rachas de viento de entre 60 y 80 km/h en las costas de Guerrero y el occidente de Oaxaca, así como oleaje de tres a cuatro metros de altura, condiciones que podrían generar afectaciones en zonas costeras y de montaña.

Suspenden clases en seis regiones

Ante este escenario, la Secretaría de Educación Guerrero informó la suspensión de actividades académicas y administrativas en escuelas públicas y privadas, en ambos turnos, para este lunes 8 de junio.

La medida aplicará en las regiones de:

Acapulco

Costa Grande

Costa Chica

Centro

Montaña

Sierra

La dependencia explicó que la decisión se tomó por recomendación de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del estado, con el objetivo de proteger a estudiantes, docentes, personal administrativo y familias ante el posible impacto del fenómeno.

Despliegan operativos y refugios temporales

Como parte de las acciones preventivas, la Coordinación Nacional de Protección Civil informó que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, fueron desplegadas dos Misiones de Enlace y Coordinación (ECO) en Guerrero y Oaxaca para fortalecer las labores de prevención y monitoreo en territorio.

Asimismo, autoridades federales participan en sesiones permanentes de coordinación con gobiernos estatales y municipales, mientras personal especializado realiza recorridos en zonas de riesgo y emite alertamientos preventivos a la población.

La dependencia informó que existen 1,607 refugios temporales listos para ser habilitados en caso de ser necesario: 620 en Guerrero, 371 en Oaxaca, 270 en Michoacán, 236 en Colima y 110 en Chiapas.

Mantienen vigilancia hasta el martes

Conagua advirtió que los efectos de Dos-E podrían extenderse al menos hasta el martes 9 de junio, generando un temporal de lluvias en buena parte del Pacífico mexicano.

Por ello, las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales, evitar cruzar ríos o zonas inundadas, extremar precauciones en carreteras y seguir las indicaciones de Protección Civil.

De intensificarse como se prevé, Dos-E se convertiría en la tormenta tropical Boris antes de tocar tierra en las costas de Guerrero, estado que concentra la mayor preocupación de las autoridades por el potencial de lluvias extraordinarias y afectaciones asociadas.