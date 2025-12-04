EU señala a empresa por migración ilegal

El Departamento de Estado de Estados Unidos informó que revocó visas a empresarios de transporte en México por facilitar la entrada de migrantes hacia la Unión Americana.

El “Departamento de Estado ha revocado visas e impuesto restricciones de visa a personas en México identificadas por facilitar deliberadamente la inmigración ilegal a Estados Unidos”. Esta medida se aplica a ejecutivos y altos funcionarios de una empresa de transporte con sede en México que, a sabiendas, proporcionaban servicios de viaje diseñados principalmente para extranjeros que pretendían inmigrar ilegalmente a Estados Unidos”.

Mediante un comunicado, la dependencia estadounidense explicó que los viajes se realizaban desde diversas partes del Caribe y de América Central, además de que en los viajes había menores de edad.

Viaje a EU de Sheinbaum

La anterior sanción se da en el marco del anuncio la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, sobre su asistencia al sorteo del mundial de futbol de la FiFA a realizarse mañana en Washington.

"Yo creo que sí voy a ir, yo creo que sí”, aseguró en conferencia mañanera al tiempo que enfatizó que hoy dará más detalles sobre su viaje.

No obstante, precisó que el evento será corto.

“Ayer (martes) hablé con el presidente de la FIFA y también Secretaría de Relaciones Exteriores tuvo conocimiento, a través del Departamento de Estado de los Estados Unidos: que por supuesto que estoy invitada y que estaría contento el presidente Trump de recibirnos allá.

Entonces, ayer hablé con el presidente de la FIFA.

“Es un evento muy corto, en realidad, salimos (…) Va el primer ministro de Canadá, el presidente Trump, por supuesto, y su servidora. Y nada más daría la apertura de la pelotita, que se acostumbra, para ver qué grupo nos tocaría encabezar. Ya después nos retiramos. Y ya viene todos los grupos, cómo se van definiendo”, detalló.