Sinaloa, epicentro actual de violencia feminicida

En años recientes, el estado de Sinaloa se ha convertido en el epicentro de los femicidios a nivel nacional, situación que va de la mano con el incremento de la criminalidad en la zona y las disputas entre grupos del crimen organizado.

De acuerdo con cifras de la Fiscalía General del estado de Sinaloa, hasta el pasado 31 de marzo, en dicha entidad se tenía el registro de 16 feminicidios, con más del 80% de estos cometidos en el municipio de Culiacán, localidad que se ha convertido en el centro de disputa entre dos facciones del Cártel de Sinaloa: Los Chapitos (hijos de Joaquín el Chapo Guzmán) y "La Mayiza", grupo criminal que era liderado por Ismael "El Mayo" Zambada.

Es así que desde hace un par de años, Culiacán encabeza la lista de los municipios con más feminicidios a nivel nacional, con una tasa de 1.78 víctimas por cada 100,000 mujeres, según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) correspondientes al primer bimestre de 2026.

Estas cifras también detallan que la mitad de las víctimas de feminicidio en la entidad se tratan de mujeres jóvenes de entre 18 a 29 años, aunado a que gran parte de este delito se comete con armas de fuego.

Por otro lado, es importante resaltar que existen años específicos en los que este tipo de delitos aumenta de manera alarmante, tal es el caso de 2017, cuando Sinaloa cerró con 86 víctimas de feminicidio; 72% más casos que en 2016.

Este incremento es coincidente con el aumento de la violencia en la entidad tras la detención de Joaquín el Chapo Guzmán, quien fue capturado el 8 de enero de 2016 en Los Mochis, Sinaloa. Un evento que dio paso al conflicto interno del Cártel de Sinaloa.

Posteriormente, entre 2018 y 2024, la violencia feminicida en la entidad continúo con cifras considerables pero que no superaron las 49 víctimas.

No obstante, en 2025, de nueva cuenta repuntaron los casos de manera alarmante, con un registro de, al menos, 73 feminicidios en la entidad, de los cuales, 44 se cometieron en Culiacán.

Este incremento también fue coincidente con la detención de Ismael el Mayo Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, y quien fue entregado a las autoridades el 25 de julio de 2024. Esta captura fue la causa de la ruptura definitiva entre Los Chapitos y La Mayiza.

Sobre este asunto, Daniela Osorio, investigadora de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) explicó que el aumento de este tipo de delitos en entidades como Sinaloa se da cuando las instituciones se concentran en la atención de un tipo de violencia tan fuerte y crítica como la desatada por el narco.

“Entonces, existe un tipo de descuido hacia otros tipos de violencia como la violencia de género, la violencia familiar debido a la inmediatez de tratar la violencia criminal”, explicó.

Destacó que el aumento de la violencia entre grupos criminales no significa que los delitos del fuero común dejen de pasar, ya que incluso se van transformando y se cometen en gran medida con armas de fuego, que suelen circular en estos territorios que tienen conflictos armados.

Por su parte, Fernando Escobar, investigador de Causa en Común, indicó que el incremento de los feminicidios en Sinaloa es un fenómeno de tiempo atrás que ha repuntado de manera alarmante.

Además de señalar que en esta entidad las mujeres víctimas de homicidio doloso no son tantas en proporción con los feminicidios, lo que da a entender que la inmensa mayoría de las mujeres asesinadas sí son tipificadas como feminicidio.

“Es decir, es una violencia que se consuma completamente contra las mujeres (...) No hay tentativas, pero sí feminicidios consumados”, resaltó.

Añadió que el feminicidio suele relacionarse con otros delitos que tienen un componente de género, por ejemplo, la trata de personas que involucra al crimen organizado.

Finalmente, coincidió en que la violencia cotidiana y doméstica puede escalar con el incremento de la violencia en el país.