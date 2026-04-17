Fiscalía de CDMX investigará como feminicidio el caso de Edith Guadalupe Valdés

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó este viernes 17 de abril de 2026 que inició una investigación por feminicidio tras la localización sin vida de Edith Guadalupe Valdés, una joven de 21 años que había sido reportada como desaparecida un día antes.

El hallazgo ocurrió en un inmueble ubicado en la alcaldía Benito Juárez, donde autoridades realizaron diligencias ministeriales y periciales; después de que los familiares dieran aviso a las autoridades sobre dicho lugar.

De acuerdo con el comunicado oficial de la Fiscalía capitalina, la desaparición fue denunciada el 16 de abril, lo que activó de manera inmediata los protocolos de búsqueda a través de la Fiscalía de Investigación, Persecución de los Delitos en Materia de Desaparición de Personas (FIPEDE), con apoyo de la Policía de Investigación y el sistema de videovigilancia del C5.

Sin embargo, familiares de Edith Guadalupe aseguran que la desaparición fue denunciada ante las autoridades desde el pasado 15 de abril del año en curso.

“Se les avisó desde el día 15 en la tarde y nunca recibimos apoyo (...) se les dio fotos, les dimos escritos, les dimos todo y hasta el día de ayer (el 16 de abril) que cerramos el Eje 6 nos atendieron”, comentó un tío de la víctima a la prensa.

Las autoridades señalaron que al seguir la última ruta conocida de la víctima fue posible encontrar el inmueble donde posteriormente fue localizado su cuerpo.

Según la Fiscalía, la inspección ministerial inició alrededor de la 1:30 horas del viernes 17 de abril, y fue durante estas labores que se obtuvieron hallazgos que permitieron confirmar la localización de la joven sin vida. Más tarde, peritos comenzaron el procesamiento del sitio y del cuerpo conforme a los protocolos correspondientes.

La desaparición de la joven generó movilizaciones por parte de sus familiares y allegados, quienes bloquearon vialidades en la capital para exigir -y lograr posteriormente- su localización.

En este contexto, familiares de Edith Guadalupe han señalado públicamente que actuaron de manera inmediata tras perder contacto con ella, activando los mecanismos de denuncia y búsqueda desde las primeras horas. En mensajes difundidos en redes sociales, insistieron en que se siguieron los protocolos correspondientes y se dio aviso oportuno a las autoridades, al tiempo que exigieron una investigación exhaustiva para esclarecer el caso.

Todas las muertes violentas de mujeres se investigan como feminicidio

El caso ha sido clasificado bajo el protocolo de feminicidio, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de quien o quienes resulten implicados. La institución también informó que se mantiene acompañamiento a los familiares de la víctima a través de áreas especializadas, con el fin de garantizar su acceso a la justicia y la reparación integral del daño.

La muerte de Edith Guadalupe Valdés ocurre a menos de un mes de que se anunciara la propuesta del gobierno federal para mejorar el proceso de investigación de los asesinatos de mujeres.

Entre las modificaciones que se hacen destaca el mandato de las autoridades para iniciar toda investigación de una muerte violenta de mujeres como feminicidio, y si posteriormente se encuentra que el asesinato no corresponde a razones de género, se reclasificará. Esto con la finalidad de que la perspectiva de género esté presente desde el minuto uno y en todas las fases de la investigación.

Ante los hechos particulares de este caso, la FGJCDMX reiteró en su comunicado su compromiso de actuar “con firmeza y sin impunidad” ante cualquier hecho de violencia contra las mujeres, en un contexto donde los casos de feminicidio continúan siendo una preocupación central en la capital del país.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas relacionadas con el caso. Sin embargo, indicaron que las investigaciones continúan en curso y que se agotarán todas las líneas posibles para esclarecer los hechos.

El feminicidio de Edith Guadalupe Valdés se suma a una serie de casos recientes que han generado exigencias de justicia y mayor efectividad institucional en la prevención, búsqueda y sanción de la violencia de género.

Mientras avanzan las indagatorias, familiares y colectivos han insistido en la necesidad de que el caso no quede impune y se garantice el acceso a la verdad.