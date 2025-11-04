Entrega secretario de Salud nombramientos a funcionarios dentro de la nueva estructura orgánica de esta dependencia

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con la entrada en vigor y después de las reformas a la nueva estructura orgánica, por instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya, el titular de la Secretaría de Salud de Tamaulipas, Vicente Joel Hernández Navarro, hizo entrega de los nombramientos a los nuevos titulares de la dependencia estatal.

Hernández Navarro, exhortó a las y los funcionarios a realizar su máximo esfuerzo para reforzar el trabajo en materia de prevención y atención médica de una manera entusiasta, responsable y sobre todo a conducirse bajo los principios que maneja el doctor Américo Villarreal Anaya, de servir con transparencia, calidad y humanismo a la población tamaulipeca.

El secretario de Salud refirió que a nombre del gobernador del Estado, se hizo entrega del nombramiento al doctor Gabriel de la Garza Garza, como director general de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, y al doctor Carlos Arturo González Castro, como director general de Coordinación de Servicios Médicos, Calidad y Enseñanza.

Además a la licenciada Loyda Ramírez López como directora general de Planeación y Desarrollo del Sector Salud; así mismo al licenciado Adrián Villanueva Gómez, como director de Administración y Finanzas; al doctor Rembrandt Reyes Nájera, director de Prevención y Promoción de la Salud, adscrito a la Unidad de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional.

También a la doctora Sergia Juárez Delgado, como directora de Salud Reproductiva y Atención a la Infancia y la Adolescencia, adscrita a la Unidad de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional.

De igual manera a la licenciada Irma Barragán Alvarado, como directora general de Enfermería; al licenciado Iván Saldaña Magaña, como director de Asuntos Jurídicos y de Transparencia; al doctor Lujhon Guillermo Floréz Gutiérrez, como director de Medicina de Estilo de Vida Saludable, adscrito a la Unidad de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional.

Entre los nombramientos destaca el doctor Sergio Eduardo Uriegas Camargo, como director de Epidemiología, adscrito a la Unidad de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional; la doctora Juana María Cárdenas Serna, como directora del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, adscrita a la Unidad de Coordinación de Servicios Médicos, Calidad y Enseñanza; y la química Norma Alicia Villarreal Reyes, como directora del Laboratorio Estatal de Salud Pública, adscrito a la Unidad de Coordinación de Servicios Médicos, Calidad y Enseñanza.