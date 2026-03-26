Tiendas Bara anuncia expansión en Guanajuato y Morelia con inversión de 590 millones de pesos

Tiendas Bara, una cadena mexicana de tiendas de descuento, sigue empujando fuerte su plan de expansión y ya alista inversiones por 590 millones de pesos para abrir nuevas sucursales en el estado de Guanajuato y en la ciudad de Morelia, Michoacán, durante este 2026.

Del total de la inversión, 470 millones de pesos se destinarán a Guanajuato, donde la cadena proyecta la apertura de 95 nuevas tiendas y la creación de más de 3,000 empleos directos.

Actualmente, la cadena opera 300 tiendas en el estado, alrededor del 50% de su red nacional, lo que la convierte en la entidad con mayor presencia de la cadena.

Con las nuevas aperturas, la red de Tiendas Bara alcanzará casi 400 establecimientos en Guanajuato, entidad donde la cadena inició operaciones en 1999 con la apertura de su primera sucursal en León.

“Confiamos en Guanajuato y en la región del Bajío. Nuestro crecimiento en el estado responde a una visión de largo plazo, queremos estar cerca siempre de nuestras comunidades, acercando productos de calidad a precios justos y generando oportunidades de empleo formal”, comentó en un comunicado el CEO de Tiendas Bara, Gabriel Baldini.

En Morelia, la cadena invertirá otros 120 millones de pesos este año para abrir nuevas tiendas, aunque no precisó el número exacto. La empresa estima que esta inversión generará más de 200 empleos directos y formales.

De acuerdo con información difundida por la cadena de tiendas de descuento, la inversión fue presentada durante una reunión con el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, en la que la empresa compartió su estrategia de crecimiento local y reiteró sus planes.

“Esta apuesta contribuirá al dinamismo económico y al bienestar de la comunidad”, destacó la cadena minorista en sus redes sociales.

Los anuncios de inversión de la minorista han ocurrido solo en el mes de marzo, después de que en febrero pasado dio a conocer que abrió 14 sucursales en diversos estados del país, como Jalisco, San Luis Potosí, Aguascalientes y Guanajuato.

Jalisco es una de las entidades donde la cadena ha puesto el foco este año para su expansión y se encuentra activamente en busca de locales o espacios en renta.

Los planes de la cadena contemplan un incremento de alrededor del 33% en el número de tiendas. En 2025, inauguró 157 establecimientos, cerrando el año con un total de 636 sucursales.

Tiendas Bara forma parte de Fomento Económico Mexicano (FEMSA), propietaria de las tiendas OXXO y principal embotellador de Coca-Cola en México.

Este formato compite en el segmento de tiendas de descuento, un mercado que ha mostrado crecimiento en México y la presencia de jugadores como Tiendas 3B, Supercito de Chedraui, Bodega Aurrerá Express y Tiendas Neto, entre otros.