Nacional Monte de Piedad pide arbitraje de la STPS para poner fin a la huelga

Nacional Monte de Piedad solicitó formalmente el arbitraje de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para emitir un dictamen de cumplimiento obligatorio que finalice la huelga iniciada hace casi seis meses. La institución tomó esta medida tras el rechazo de la dirigencia sindical a las propuestas de solución presentadas durante las mesas de diálogo.

En conferencia de prensa, Aldo Achar, director Ejecutivo de Capital Humano, detallaron que el conflicto central radica en el método de ocupación de plazas vacantes conocido como boletinaciones. Mientras la administración propone un proceso automatizado y equitativo apegado a la Ley Federal del Trabajo, señala que la cúpula sindical insiste en mantener el control sobre la asignación de plazas y ascensos.

En su postura el Monte de Piedad sostuvo que el Contrato Colectivo de Trabajo y las prestaciones laborales no se encuentran sujetos a negociación en este proceso.

En el aspecto jurídico, el 20 de febrero de 2026, una autoridad judicial declaró inexistente la huelga por el incumplimiento de requisitos estatutarios del sindicato. Dicho fallo se encuentra actualmente en revisión ante un Tribunal Colegiado. Una ratificación de la sentencia obligaría al regreso inmediato al trabajo, mientras que una revocación permitiría la continuidad del paro.

La última propuesta de la institución, presentada el pasado 23 de marzo, incluye un incremento del 5.3% directo al salario y la reposición del 50.5% de las plazas de la primera fase de boletinación.

También contempla un bono por levantamiento de huelga equivalente al 52% del salario tabular y el mantenimiento de aportaciones para rubros sindicales como el deportivo y fondo de retiro.

Según el reporte institucional, la representación sindical no ha presentado propuestas propias ni ha comunicado estas alternativas a la base trabajadora.