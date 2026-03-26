Casablanca Drivers, del garage de Córcega a la pista de baile con electro francés

Protocol, el tercer álbum de la banda francesa Casablanca Drivers, es un homenaje a la música que Alexandre Diani y Nicolas Paoletti crecieron escuchando: el garage. Protocol mezcla aquella música de baja fidelidad, rugosa, minimalista y directa, llena de guitarras y distorsión, con la sofisticación del electro francés.

Protocol es un álbum con una sensibilidad dance. El álbum es una decadente fiesta interminable que recuerda a Vitalic, Fischerspooner o The Rapture. El tercer trabajo de la banda recupera un sonido retro y nostálgico de principios de los años 2000, donde se mezclan el french touch y el garage. Es una píldora hecha para las pistas de baile.

En palabras de Alexandre Diani, la dirección musical fue una evolución consciente, “porque queríamos escuchar las canciones en un bar por la noche”.

El primer sencillo “Garage” es un homenaje a este género. “(Con esta canción) queríamos rendir homenaje a la música que amamos. Seguimos escuchando música garage. Solíamos hacerla hace algunos años, pero ahora ha cambiado, porque hemos buscado tener experiencias diferentes con la música. Pero aún así, la llevamos en la sangre”, me dijo Alexandre Diani durante una conversación virtual desde su estudio en París, antes del lanzamiento del disco previsto para abril de 2026.

Casablanca Drivers es un proyecto formado por dos amigos de la isla de Córcega. Alexandre Diani y Nicolas Paoletti jugaban en el mismo club de tenis cuando se conocieron a los 13 años. Su primer encuentro se dio más como una rivalidad deportiva y posteriormente la música entrelazó sus caminos.

Inspirados por artistas como The Strokes, Phoenix, Daft Punk y Justice, Alexandre y Nicolas se mudaron a París en busca de su propia identidad musical.

Casablanca Drivers ha publicado los EP: 2002 Pizza (2014), Menu Best Of (2014). Super Adventure Club (2020) su álbum debut refleja sus influencias musicales —french touch, indie pop y electro decadente— hecho para las pistas de baile.

En su segundo álbum Tabloid (2025), la banda asumió el rol de periodistas para escribir historias que capturan la urgencia, el caos y el humor negro de la época. Las canciones están en la delgada línea entre la sátira y la sinceridad, envueltas en texturas sintetizadas.

“En Tabloid tomamos el rol de periodistas y ahora estamos jugando el papel de músicos siguiendo un protocolo. El protocolo es una serie de reglas que tienes que seguir para alcanzar un objetivo. Y eso es lo que los artistas hacen hoy”, me dijo Diani.

Aunque Casablanca Drivers se rige por esa estructura de ser una banda, Alexandre aún se siente con la libertad de hacer música bajo sus propios términos y bajo sus propias reglas.

El proceso sigue siendo el mismo. “Somos nosotros en una habitación tratando de encontrar ideas con la guitarra y luego llevamos esas canciones al estudio”.

Protocol fue hecho bajo la dirección musical de Nit, quien ha trabajado con artistas como Sébastien Tellier, y fue grabado en los estudios de la banda en París, Francia. Con la adición de David Asso’olo, Casablanca Drivers ha expandido su sonido del dúo inicial para potenciar su presencia sobre el escenario.

Entre sus colaboradores también está Alexandre Courtes, el diseñador de los icónicos cascos de Daft Punk, y quien se encarga de la estética visual de la banda.

Las canciones de Protocol son pequeños acercamientos a la vida de la banda. “X-Ray” se inspiró en la fractura de pie que sufrió Alexandre dos días antes de su visita a México en 2025.

Estas canciones, dice Alexandre, “empatan muy bien la energía en el estudio, en la forma en que nos comunicamos, nos divertimos. Son una mezcla de canciones pop con toques más oscuros y de french touch. Es una mezcla perfecta de lo que queremos como banda”.

Protocol es una invitación a sumergirse en una aventura subterránea con guitarras distorsionadas. Como si un punk se hubiera perdido en las pistas de baile de un antro decadente.