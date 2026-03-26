Acciones de Meta caen 8% y se perfilan a registrar su menor nivel desde abril de 2025

Las acciones de Meta, la matriz de Facebook, registran una fuerte caída en Wall Street a media jornada de este jueves y se encamina a cerrar en su nivel más bajo desde abril del año pasado.

El mal resultado es principalmente por dos fallos judiciales que responsabiliza a la empresa de adicción a redes sociales en usuarios jóvenes.

Los títulos de la empresa tecnológica presentan un descenso de 8.13% a un precio de 546.5 dólares cada una, con lo que estaría anotando su peor nivel desde el 24 de abril de 2025, cuando cerro en 533.15 dólares.

Con dicha caída, los papeles de la firma presentan una baja de 15.71% en lo que va del tercer mes y en 2026, obtienen una caída de 17.23 por ciento.

Ambos juicios, uno en Santa Fe, Nuevo México, y el otro en Los Ángeles, pusieron de manifiesto las dificultades a las que se ha enfrentado Meta para controlar adecuadamente Facebook e Instagram, que siguen siendo las principales fuentes de ingresos de la empresa debido a su posición dominante en la publicidad digital.

“Un jurado en Los Ángeles declaró a Meta negligente por diseñar plataformas que dañan a menores. La sentencia ordena a Meta pagar 4.2 millones de dólares”, aseguró GBM Research.

Añadieron que el juicio, que se enfocó en el diseño de componentes, como el infinite scroll, y no en el contenido, podría sentar un precedente para miles de demandas similares en Estados Unidos. “Si bien el impacto financiero es limitado frente a su escala, el riesgo radica en posibles cambios regulatorios o de producto que limiten la participación de los usuarios y el crecimiento. Ambas compañías apelarán, por lo que se anticipa un proceso legal prolongado”.