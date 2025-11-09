Lectura 2:00 min
Encabeza Gobernador Rocha, premiación a ganadores de L´Étape Mazatlán by Tour de France 2025
Mazatlán, Sinaloa 09 noviembre de 2025.- El gobernador Rubén Rocha Moya, acompañado de Mireya Sosa, secretaria de Turismo y Estrella Palacios alcaldesa de Mazatlán, encabezó la premiación de los primeros lugares de las rutas Larga y Corta de L´Étape Mazatlán by Tour de France, celebrada este domingo en el puerto.
Ganadores Ruta Corta 65 kilómetros categoría femenil
1er Lugar. Marisela Ávila Caso - Jalisco
2do Lugar. Nancy Flores - CDMX
3er Lugar. Alejandra Romero - CDMX
Ganadores Ruta Corta 65 kilómetros categoría varonil
1er Lugar. Alejandro Salinas - CDMX
2do Lugar. Yahir Arroyo Hernández - Nuevo León
3er Lugar. Ricardo Vargas Cedillo -Morelos
Ganadores Ruta Larga 112.4 kilómetros categoría femenil
1er Lugar. Andrea Elizabeth Martínez -Sinaloa
2do Lugar. Montserrat Pérez Vera - CDMX
3er Lugar. Gabriela García González - Sinaloa
Ganadores Ruta Larga 112.4 kilómetros categoría varonil
1er Lugar. Diego Méndez Cuadra - Jalisco
2do Lugar. Rodrigo Romero Hernández - Sinaloa
3er Lugar. Alejandro Velarde Osuna - Sinaloa
Las y los participantes de la carrera agradecieron al mandatario por la realización de estos eventos que engrandecen a Sinaloa, además de invitarlo a participar en los próximos eventos deportivos programados en Mazatlán.
Con estas acciones el Gobierno de Sinaloa promueve el deporte, el turismo y la sana convivencia, además de diversificar la oferta de eventos para la recreación y el fortalecimiento social de las y los sinaloenses y visitantes que acuden a ese tipo de eventos.