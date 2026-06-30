Empaques excesivos generan residuos

La basura que se genera durante festejos deportivos, conciertos y otros eventos masivos no debe analizarse únicamente como un problema de comportamiento ciudadano, sino como una consecuencia de un modelo económico basado en el consumo de productos desechables y el uso excesivo de empaques, afirmó Alessandro Questa Rebolledo, profesor-investigador del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana (Ibero).

El académico sostuvo que la discusión sobre los residuos que dejan las concentraciones multitudinarias debe ir más allá de responsabilizar a quienes asisten a estos eventos y enfocarse en las causas estructurales de la generación de basura.

“Tenemos una sociedad que realiza sus transacciones mediante la basura. Desde productos de consumo cotidiano hasta compras realizadas por Internet, prácticamente todo llega envuelto en múltiples capas de cartón, plástico, unicel o celofán que terminan convirtiéndose en desechos”, señaló.

Questa Rebolledo explicó que este fenómeno responde a las características del modelo económico contemporáneo y no constituye una problemática exclusiva de México.

Indicó que la generación excesiva de residuos también ocurre en ciudades de América Latina, Europa, Asia y Norteamérica, por lo que consideró incorrecto atribuir la situación a una supuesta falta de cultura de la población mexicana.

En ese sentido, propuso centrar la discusión no sólo en la cantidad de basura que producen los asistentes a un partido o espectáculo, sino también en la capacidad de las autoridades para recolectarla, clasificarla y procesarla de manera eficiente.

Ciudadanía y corresponsabilidad

El investigador señaló que, además del modelo económico, existe un componente social relacionado con la forma en que las personas se apropian del espacio público.

A su juicio, uno de los principales retos que enfrenta México es fortalecer la construcción de ciudadanía y la corresponsabilidad sobre los espacios compartidos.

Explicó que ejercer la ciudadanía implica sentirse responsable del cuidado de calles, parques, infraestructura y servicios públicos, situación que favorece conductas de protección y conservación.

Sin embargo, advirtió que las condiciones de desigualdad y exclusión social han dificultado el desarrollo de ese sentido de pertenencia en amplios sectores de la población.

Rebolledo también consideró que los sistemas de recolección y manejo de residuos sólidos enfrentan importantes limitaciones en ciudades como la Ciudad de México, particularmente cuando deben atender concentraciones masivas de personas.

Por ello, sostuvo que enfrentar el problema requiere fortalecer tanto la infraestructura para el manejo de residuos como las políticas públicas orientadas a reducir la generación de basura.