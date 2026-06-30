Machado acusa a gobierno venezolano de impedir su regreso

Washington. La líder de la oposición venezolana María Corina Machado, acusó ayer 29 de junio, al gobierno de impedir su regreso al país, golpeado por dos terremotos que han dejado más de 1,700 muertos.

Machado se encuentra en el exilio desde diciembre, cuando protagonizó un espectacular escape del país para recibir el premio Nobel de la Paz en Oslo.

En un video difundido en su cuenta X desde Panamá, la opositora dijo que el gobierno de Delcy Rodríguez le impide volver para acompañar a los venezolanos “en estas horas desgarradoras”.

Según Machado, el gobierno “cerró el espacio aéreo comercial de Venezuela para impedir su entrada”.

“Luego tuvieron que revertirlo, pero han amenazado a quienes quieren facilitar mi regreso”, agregó.

El aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, fue cerrado debido a los daños que sufrió por los terremotos. Sin embargo, ha sido reabierto parcialmente para recibir vuelos humanitarios, y están funcionando los aeropuertos de Valencia (centro) y Maracaibo (oeste) para vuelos comerciales internacionales.

“Estoy lista, y cerca de Venezuela. Y haré lo que haya que hacer para encontrarnos allá”, escribió Machado.

El deseo de Machado de regresar a Venezuela ha generado fricciones en Washington, donde se le ha pedido que posponga su retorno.

Machado ha contactado a miembros de la Casa Blanca, del Departamento de Estado y el Congreso, para buscar apoyo ante su posible regreso a Venezuela.