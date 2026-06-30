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La Gran Carpa

Opinión de la sección de Foros del 30 de junio del 2026

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Redacción El Economista

Monociclo

La Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del INE implementó dos programas estratégicos para prevenir y atender la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. El primero se enfoca en fortalecer la autonomía y el liderazgo de las víctimas mediante cinco módulos semipresenciales. El segundo busca la reeducación integral para transformar conductas discriminatorias a través de tres ejes formativos. Ambas iniciativas aplican pedagogía feminista y crítica para garantizar espacios de participación política seguros, equitativos y libres de violencia.

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