Cayeron 42 millones de metros cúbicos en CDMX

La lluvia del 28 de junio del presente año rompió récord de precipitación pluvial en la Ciudad de México desde que inició la actual administración, encabezada por Clara Brugada, afirmó Mario Esparza Hernández.

El secretario de Gestión Integral del Agua (Segiagua) confirmó que nunca se había tenido un día con tanto volumen de lluvia.

Esparza Hernández reveló que se registraron 28 milímetros, que significan casi 29 litros por metro cuadrado, y en total el volumen de lluvia fue de 42 millones de metros cúbicos de agua lo que llovió el domingo 28 de junio.

Además, el funcionario capitalino explicó que al juntar a la capital del país con la zona metropolitana del Estado de México se registraron más de 73 millones de metros cúbicos.

Por otro lado, explicó que el 2025 fue la temporada de lluvias más intensa de la historia y en lo que va de este año, al adelantarse la temporada, se ha estado superando la cantidad de precipitación pluvial.

Situación anual

Mario Esparza Hernández confirmó que la lluvia registrada el 28 de junio fue 8.3% más grande que la registrada el 29 de junio del 2025, día con la lluvia más intensa en dicho año.

En ese momento, las autoridades capitalinas registraron un total de 26 milímetros en el volumen de lluvia, cifra inferior a lo registrado el pasado domingo.

Por su parte, la jefa de gobierno de la capital, Clara Brugada, reconoció que la precipitación tuvo mayor fuerza en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México.

Por último, el secretario local confirmó que para la zona del estadio Ciudad de México para hoy, día que juega la selección Nacional y en las inmediaciones del Paseo de la Reforma se llevará a cabo diversos operativos para la prevención de inundaciones.

Panorama previo

De acuerdo con el Sistema Meteorológico Nacional hasta el 29 de junio se tenía un registro de 15 estaciones de monitoreo de lluvias funcionales a lo largo de al menos nueve alcaldías.

El análisis histórico de los datos del registro reveló que el reciente récord del 28 de junio no es un hecho aislado, sino la culminación de un periodo de volatilidad climática extrema.

Tras varios años de registros disonantes, el 2025 se consolidó como el año en donde se documentó mayor pluviosidad en la última década para la mayoría de las demarcaciones, contrastando severamente con periodos de sequía previa.

En la cima de los registros históricos de alta pluviosidad, estaciones destacan por haber alcanzado sus picos máximos, principalmente durante el año pasado.

Colonia Santa Ursula Coapa (Coyoacán): lidera el registro histórico con 196.1 mm en 2025, en segundo lugar está El Guarda (Tlalpan) en donde se alcanzó un volumen de 187.4 mm en 2025 y el tercer registro es de la misma demarcación con 154.5 mm, pero en 2016.

Por el contrario, la capital ha enfrentado años de sequía y meses con niveles de humedad críticos. Las estaciones que han registrado los datos más bajos son:

Playa Caleta 454 (Iztacalco): con un mínimo absoluto de 0.1 mm en 2019, Desviación Alta Al Pedregal: registró apenas 5.7 mm en 2019 y el Calvario 61 (Tlalpan): presentó un nivel crítico de 29.9 mm en 2023.