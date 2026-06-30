Estados Unidos reparó puerto marítimo de Venezuela

Caracas. Estados Unidos reparó el puerto marítimo de la zona más devastada por los dos terremotos en Venezuela para acelerar la llegada de ayuda a medida que este país comienza a despedir a sus muertos.

Marines estadounidenses pusieron de nuevo en operación el puerto de La Guaira. Por ahí llegarán equipos y suministro para las labores de asistencia tras los terremotos.

Ayer se registró un nuevo temblor de magnitud 4.6 que revivió el temor entre la población.

Un total de 27 países han movilizado cerca de 40 equipos de búsqueda y rescate. Son más de 2,000 efectivos y personal junto con más de 160 perros, según Gianluca Rampolla, coordinador de Naciones Unidas en Venezuela.

La ONU, agregó el funcionario, suministrará 10,000 bolsas mortuorias, aunque espera que el balance final sea inferior.

El gobierno estima que ahora unos 855 edificios sufrieron daños por los terremotos, 189 de estos en colapso total, en La Guaira y Caracas.

La ONU calcula por su parte casi siete millones de damnificados y daños materiales por 6,700 millones de dólares, 6% del PIB del país petrolero.

Solicitud a México

La presidenta Claudia Sheinbaum informó ayer que el gobierno de Venezuela solicitó plantas de energía, agua y alimentos a México y a otros países.

La semana pasada, el gobierno mexicano envió a bordo de tres aviones un equipo militar de 250 rescatistas y personal médico, además de 18 perros de búsqueda, un dron, herramientas, equipos y material médico.

Por su parte, China anunció ayer que enviará 14.7 millones de dólares en ayuda humanitaria a Venezuela y también proporcionará imágenes por satélite de las zonas afectadas para ayudar en las labores de rescate y está dispuesta a aportar más apoyo “a medida que evolucione la situación”, precisó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores Guo Jiakun.