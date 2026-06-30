SCJN: estados deben garantizar pensiones en PJ

Los Congresos de los estados deben de garantizar los recursos para que los Poderes Judiciales (PJ) locales puedan cumplir con sus obligaciones en materia de pensiones de sus colaboradores, resolvió ayer 29 de junio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“El Pleno reiteró que la autonomía e independencia de los poderes judiciales comprende la facultad de administrar sus recursos sin que otro poder público les imponga unilateralmente cargas económicas sin prever la suficiencia presupuestaria correspondiente”, indicó la Corte en una nota de prensa sobre una resolución que involucró al Legislativo morelense.

“En ese sentido, el Congreso del Estado de Morelos deberá adecuar los decretos conforme a los criterios establecidos por este Alto Tribunal y observar dichos lineamientos en la emisión de futuros decretos de pensiones”, se detalló sobre la resolución de las controversias constitucionales 282/2025, así como 9, 64, 71, 78, todas de 2026.

Municipios

En otro asunto el máximo tribunal del país invalidó disposiciones a la Ley de Ingresos del municipio de Acuamanala de Miguel Hidalgo, Tlaxcala para el año en curso.

“Se invalidaron los cobros por licencias de funcionamiento para realizar actividades comerciales o prestar servicios relacionados con hidrocarburos, ya que esta materia corresponde exclusivamente a la Federación”, se indicó.

En este sentido, la Corte reiteró que es la Federación la única facultada para cobrar impuestos en la materia señalada.