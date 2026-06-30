Niega Morena lista de paridad en candidaturas

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández Mora, negó la autenticidad de una supuesta lista que circula en redes sociales sobre la asignación de género para las Coordinaciones Estatales de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, próximos candidatos a gobernador por el guinda, pues aseguró que se trata de un documento que busca generar confusión sobre el proceso interno del partido.

A través de sus redes sociales y mediante un videomensaje, Hernández Mora afirmó que todas las decisiones relacionadas con el proceso interno serán comunicadas exclusivamente por los canales oficiales de Morena.

La dirigente explicó que la primera etapa del proceso ya concluyó con el cierre del registro de aspirantes, periodo durante el cual se recibieron solicitudes tanto de manera presencial como en línea provenientes de las distintas entidades del país.

"Durante toda una semana recibimos solicitudes de aspirantes de todas las entidades de la República, tanto de manera presencial como de manera digital en línea", indicó.

Informó que ahora corresponde a la Comisión Nacional de Elecciones revisar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria por parte de los aproximadamente 277 perfiles registrados.

Hernández Mora aseguró que las siguientes etapas del procedimiento serán dadas a conocer de manera pública y transparente conforme avance el proceso.

"Tenemos una mesa con el Partido del Trabajo y con el Partido Verde, donde también iremos dialogando sobre sus perfiles registrados", explicó.

Respecto al documento que ha circulado en redes sociales, Hernández Mora señaló que incluso contiene una fecha correspondiente al año anterior, por lo que descartó cualquier validez.

Añadió que dicho documento incluye supuestas proyecciones sobre la distribución de género en las candidaturas estatales, información que, insistió, no corresponde a decisiones oficiales del partido.

Según el documento que circuló en redes se proponía postular a mujeres a las gubernaturas de Baja California, Campeche, Guerrero, Michoacán, Quintana Roo, Tlaxcala, Aguascalientes, Nuevo León y San Luis Potosí.