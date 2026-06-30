Pide PNUD más inclusión de la población LGBTIQ+

México presenta un puntaje de 0.64 en una escala de 0 a 1, donde los valores cercanos a 1 indican mayores niveles de inclusión de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex, en promedio, en cinco dimensiones: educación, salud, bienestar económico, participación política y cívica, y seguridad personal y violencia, reveló el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México.

"El resultado refleja avances sustantivos en el reconocimiento formal de derechos —particularmente en participación política y cívica (0.84) y salud (0.75)— junto con desafíos estructurales persistentes en seguridad personal y violencia (0.43) y educación (0.48)”, detalló el PNUD en un nota de prensa.

Educación y salud mental

El análisis publicado indica que, con base en datos del Inegi, las personas de la comunidad LGBTIQ+ presentan un nivel educativo más alto que el promedio de la demás población.

“Una posible explicación es que la identificación como persona no heterosexual y/o no cisgénero requiere, en muchos casos, acceso a información, marcos conceptuales y recursos simbólicos que suelen estar más disponibles entre personas con mayor nivel educativo y, con frecuencia, con mayores ingresos”, se detalló.

En cuanto a los desafíos, el estudio destacó que se debe fortalecer los programas escolares ya que en la actualidad incluyen información sobre orientación sexual y género de manera parcial.

El órgano de Naciones Unidas indicó también que una de las brechas importantes que existen, a su vez, en el tema de salud mental ya que según la ENDISEG (Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género del Inegi) del 2021, “el 40.7% de la población LGBTIQ+ reporta haber experimentado depresión frente al 27.8% de la población no LGBTIQ+, y el 28.7% reportó ideación o intento de suicidio, una cifra que triplica la de la población general”.

Violencia

En el reporte se alerta que si bien hay avances en el país para proteger a la población LGBTIQ+ como políticas contra la discriminación aún hay rubros que se deben fortalecer como las cirugías no consentidas en personas intersex.

“El indicador registra 0, lo que evidencia la ausencia de legislación federal que proteja a menores intersex de cirugías no consentidas para modificar sus características sexuales”, se informó.

En general el PNUD llamó al gobierno federal a “fortalecer la medición estadística, armonizar el marco normativo e implementar políticas públicas con perspectiva de diversidad sexual y de género; al Congreso de la Unión, para legislar en materia de reconocimiento de identidad de género y protección contra la discriminación”.