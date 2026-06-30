La inteligencia artificial como aceleradora en la construcción de vivienda

La urgencia de contar con vivienda disponible, asequible y bien ubicada hace indispensable sumar no solo políticas públicas, sino también herramientas diversas que permitan acelerar el desarrollo habitacional y reducir costos. Ahí es donde la innovación en general, pero la inteligencia artificial en particular, está surgiendo como una alternativa para reducir los obstáculos y ampliar la oferta para las familias.

Desde la planeación y los permisos hasta la construcción y venta de viviendas, ciudades, naciones y empresas han empezado a utilizar herramientas de inteligencia artificial para integrar y agilizar los procesos, impulsar los mercados y optimizar tiempos en sectores prioritarios.

El año pasado, en el sector ConTech —startups enfocadas en la construcción—, 77% de los recursos invertidos en tecnología para esta industria se dirigió a soluciones basadas en IA, las cuales se integraron en áreas clave. Esto significa que la inteligencia artificial está jugando un papel articulador en las distintas etapas de la construcción, según el reporte Top 50 ConTech Startups 2026, elaborado por Cemex Ventures.

Ahí podemos ver ejemplos de aplicación en el monitoreo de procesos, actividades y sistemas en tiempo real, así como en el manejo de recursos e integración de la cadena de valor.

Pero la irrupción de la inteligencia artificial no termina en las aplicaciones empresariales. Gobiernos de distintos países ya han comenzado a incorporarla en procesos críticos con el fin de destrabar cuellos de botella.

Reino Unido anunció que utilizaría una nueva herramienta de IA para acelerar los permisos de construcción y mejora. Este aplicativo busca acelerar la revisión de miles de documentos que hacen los procesos para construir más largos y complejos. Con esta irrupción tecnológica esperan avanzar en la construcción de 1.5 millones de hogares, meta establecida para atender la crisis de disponibilidad y asequibilidad de vivienda en esa nación.

La urgencia de reducir las barreras administrativas

Los trámites y las regulaciones se han convertido, en muchas partes del mundo, en una barrera que encarece la oferta habitacional. En Estados Unidos, por ejemplo, de acuerdo con un estudio publicado por la National Association of Home Builders y el National Multifamily Housing Council, la regulación representa 40% del costo de un desarrollo multifamiliar. La falta de uniformidad en criterios, la lentitud de los procesos y los cambios regulatorios son parte de esos costos.

En este contexto, la innovación y, en especial, la implementación de soluciones basadas en IA para agilizar los trámites y procesos también abre la puerta para reducir los costos finales de una vivienda, uno de los mayores retos que tenemos enfrente como sector.

Hoy vemos cómo la crisis de vivienda está presente en todas las regiones del mundo. En América Latina, el déficit llega a 23 millones de unidades, más otros 43 millones que se encuentran en condiciones no adecuadas. En México se considera que hay una carencia de 8 millones, pero con la formación de nuevas familias y de adultos que inician una vida independiente, la necesidad continúa creciendo.

En México, necesitamos desarrollar vivienda diversa que atienda las necesidades de todas y todos. Para lograrlo, es indispensable agilizar los trámites y dar certeza jurídica; esto será clave no solo para detonar inversiones en el sector, sino también para reducir los costos de construir.

Sin duda, sumar a la IA en los procesos podrá contribuir a este objetivo.