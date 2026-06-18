La emoción mundialista se vive en grande en Toluca

La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez acompaña a cientos de mexiquenses en el Destino Futbolero instalado en el centro de la capital mexiquense para seguir el partido entre México y Corea del Sur a través de una mega pantalla.

Durante esta jornada, familias, jóvenes y aficionados disfrutan de actividades culturales y deportivas gratuitas. La Gobernadora deseó éxito a la Selección Mexicana y confió en que el equipo nacional logrará una importante victoria en la Copa del Mundo.