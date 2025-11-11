Emiten billete de lotería para celebrar 49 años de la Revista del Consumidor

La Secretaría de Economía, la Lotería Nacional y la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), conmemoran el 49 aniversario de esta edición mensual por contribuir positivamente en la economía de las familias mexicanas

Con un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series se celebrará el Sorteo Superior No. 2865 el próximo 28 de noviembre a las 20 horas.

Para celebrar 49 años de la Revista del Consumidor, publicación de distribución gratuita mensual, la Secretaría de Economía, Lotería Nacional y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) develaron el billete del Sorteo Superior No. 2865, que reconoce la información objetiva a favor de los consumidores, comparativas de precios (como el Quién es Quién en los Precios), orientaciones sobre los derechos, así como la promoción del consumo informado, responsable y saludable.

En esta labor interinstitucional, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón; la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, y el titular de la Profeco, César Iván Escalante Ruiz, coincidieron en la relevancia de la publicación como referente en estudios de calidad que contribuyen positivamente en la economía de las familias mexicanas.

En este sentido, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, al momento de felicitar a todos los que hacen posible esta edición, dijo que la Revista del Consumidor a lo largo de casi medio siglo también ha cumplido dos funciones: integridad y servicio público, porque con sus artículos se pueden construir espacios de integridad, defendiendo el interés público. Además, desde esta visión también inspira al servicio público, ya que, dijo, es un buen recordatorio de lo que se puede hacer en defensa del bienestar de México.

Por su parte, la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, resaltó que con un billete conmemorativo se reconoce la labor de la Profeco, que ha demostrado bajo el liderazgo de Iván Escalante, que la justicia también se ejerce orientando, informando y cuidando las finanzas de las familias mexicanas, por ello, se une al 49 aniversario de la publicación que honra tanto la confianza como la educación económica del país. "Gracias por permitirnos celebrar este momento aquí, en la Secretaría de Economía, donde convergen las instituciones que trabajan por el bienestar de México", dijo.

Expresó que en el gobierno que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum la protección al consumidor es una política pública con sentido social, porque el Estado mexicano ha puesto nuevamente al centro de la economía a las personas, no a los intereses; al bienestar y no al lucro. Añadió que, ahora, se impulsa un modelo basado en la prosperidad compartida, donde el crecimiento económico y la justicia social avanzan de la mano.

Al hablar de la publicación mensual, la directora Olivia Salomón recordó que la Revista del Consumidor nació en noviembre de 1976 con la vocación de informar, orientar y empoderar al pueblo mexicano, y aseguró que, “durante casi medio siglo ha sido una aliada del hogar y una guía del consumo responsable, publicando cientos de estudios de calidad que han ayudado a millones de familias a tomar decisiones informadas, a defender sus derechos y a distinguir entre el valor real de un producto y el brillo de la mercadotecnia”.

Durante su intervención, el procurador Federal del Consumidor, Iván Escalante Ruiz, agradeció a la Lotería Nacional por abrir un espacio para celebrar, con un billete alusivo, el 49 aniversario de la Revista del Consumidor, publicación que durante casi cinco décadas ha acompañado a las familias mexicanas a ejercer sus derechos y a tomar mejores decisiones de compra.

Indicó que el billete, del que se imprimirán dos millones 400 mil cachitos, no sólo rinde homenaje a una revista, sino a una historia compartida pues cada número impreso es parte de la memoria colectiva de México.

"Al igual que la Lotería Nacional, la Revista del Consumidor ha sabido mantenerse vigente, adaptarse a los nuevos tiempos y conservar su espíritu de servicio público. Ambas instituciones comparten una misma vocación: trabajar por el bienestar de las personas, por la equidad y por las oportunidades", dijo.

Un billete que apoya el consumo responsable

Para el Sorteo Superior No. 2865 habrá un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series, informó Olivia Salomón, así como una bolsa repartible de 51 millones de pesos en premios y se celebrará el viernes 28 de noviembre a las 20:00 horas.

La emisión de dos millones 400 mil cachitos ya está en los puntos de venta en toda la República Mexicana y en miloteria.mx. El sorteo se transmitirá en vivo por el canal de YouTube institucional Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.