Eliminar el ISR al aguinaldo beneficiaría a 30 millones de trabajadores, afirma diputado del PAN

Armando Tejeda Cid, diputado del PAN y autor de la iniciativa que busca eliminar el Impuesto sobre la Renta (ISR) al aguinaldo, sostuvo que esta propuesta beneficiaría a más de 30 millones de familias y sólo tendría un impacto presupuestal menor al 0.2% del gasto total.

De acuerdo con el panista, la propuesta busca modificar las leyes fiscales y laborales con el objetivo de que los empleados reciban su aguinaldo íntegro, tanto del sector público como del privado, ella al señalar que el gobierno se queda con parte de estos recursos.

“El gobierno se queda con el 30% del aguinaldo de todas las trabajadoras y trabajadores de México. No sé si sabían que el 2014, antes del 2014, esto no pasaba”, dijo al recordar que en ese entonces hubo dentro de Morena, del PVEM, del PRI y del PAN que se opusieron por cobrar el ISR al aguinaldo.

“Hoy queremos corregirlo. Que el dinero llegue a las manos de quien lo trabajó, no a las arcas del SAT”, agregó.

El panista explicó que el impacto presupuestal de la medida sería menor al 0.2% del gasto total, pero representaría un enorme beneficio social y económico para millones de personas.

“Podríamos ayudar aproximadamente a 30 millones de familias con sólo el 0.2% del presupuesto. Sí, ni el 1, ni el medio, ni el .25, el .2% del presupuesto para beneficiar a 30 millones de familias trabajadoras en este país, que trabajan todos los días, que pagan ISR, que pagan IVA al ir en una tienda, que pagan IEPS al consumir gasolina o diésel, que pagan la tarifa de CFE, el agua y contribuyen los mismos todo el año”, detalló.

Incluso, defendió que con un aguinaldo completo se pueden enfrentar situaciones como la inflación y el asistencialismo. “(A los trabajadores) les podemos dar su aguinaldo, el suyo, completito, porque es justo, ya lo trabajaron, porque es libre, no necesitan de nadie, no necesitan de ningún gestor, no necesitan que vayan los servidores de la nación”, sostuvo.