Edoméx reduce 52% los homicidios dolosos; noviembre 2025, el más bajo desde 2015

El Estado de México alcanzó en noviembre de 2025 su nivel más bajo de homicidios dolosos desde 2015. La caída sostenida de este delito ubicó a la entidad en el quinto lugar nacional, según el informe presentado en La Mañanera del Pueblo por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez destacó que los resultados reflejan el impacto de la estrategia de seguridad implementada en la entidad y la coordinación diaria entre los tres niveles de gobierno.

Entre enero y noviembre de este año, el promedio diario de asesinatos registró una reducción aproximada del 52%, con disminuciones mensuales que oscilaron entre el 25 y el 45 por ciento respecto al mismo periodo de 2024.

Autoridades estatales apuntan que la tendencia se ha sostenido gracias a operativos implementados durante el año, como:

Desarticulación de células delictivas mediante cateos, detenciones y operativos de inteligencia.

Incremento de patrullajes y vigilancia focalizada en corredores metropolitanos.

Operativos contra extorsión y narcomenudeo, delitos altamente asociados al comportamiento del homicidio doloso.

Con once meses consecutivos a la baja y un promedio diario que se redujo más de la mitad respecto al año previo, el Estado de México se consolida como una de las entidades con mejor comportamiento en reducción de homicidios durante 2025.