EdoMéx envía segundo cargamento con 70 toneladas de ayuda humanitaria a Veracruz; unen esfuerzos GEM y Poder Judicial

La Gobernadora Delfina Gómez reconoció la generosidad del gabinete estatal, ciudadanía mexiquense, organizaciones de la sociedad civil, sector empresarial, así como a los Poderes Legislativo y Judicial.

En total, se han destinado 260 toneladas a dicha entidad, además de las 360 canalizadas a Hidalgo, con lo que suman 620 toneladas de apoyo a damnificados.

TOLUCA, Estado de México.– La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez encabezó el banderazo de salida de un segundo cargamento de ayuda humanitaria con destino a Veracruz; consta de 70 toneladas, 46 de ellas recolectadas por el Poder Judicial de la entidad y el resto por el Gobierno estatal, que se suman a las 190 enviadas previamente al mismo destino.

“Me complace mucho el agradecer y felicitar a todos los que integran este Poder, porque efectivamente ahorita esas 46 toneladas que van a salir hacia Veracruz se suman a todo lo que también nuestros ciudadanos y otras organizaciones han realizado”, señaló la Gobernadora en la salida de tres trailers y un torton cargados con alimentos y asistencia.

La Gobernadora Delfina Gómez reconoció la generosidad del gabinete estatal, ciudadanía mexiquense, organizaciones de la sociedad civil, sector empresarial, así como a los Poderes Legislativo y Judicial, entre otras entidades donantes, cuya ayuda permitirá atenuar la situación por la que atraviesan los veracruzanos. Asimismo, agradeció a los medios de comunicación por la difusión de la campaña de acopio.

“Les informo que ahorita hasta ahorita han sido enviadas 360 toneladas al estado de Hidalgo, así como en Veracruz, ahorita llevamos 190 toneladas, y ahorita se suman 70 toneladas que se van a enviar el día de hoy”, señaló la mandataria mexiquense.

Cabe mencionar que, actualmente se encuentran vigentes cuatro Centros de Acopio ubicados en Palacio de Gobierno de Toluca, DIFEM Toluca, Protección Civil del EdoMéx en Valle de Chalco y el instalado en Naucalpan cambió su sede a Tlalnepantla, en la calle José Luis Romero del Toro, Col. San Juan Ixhuatepec. Por ahora no hay fecha de cierre y se mantiene vigente la colecta de 09:00 a 17:00 horas.

El Gobierno del Estado de México hace un llamado a la comunidad para que continúe donando alimentos no perecederos, artículos para bebé, colchonetas, sábanas, mantas, calzado, ropa, agua embotellada, suministros médicos, productos de limpieza, productos de higiene personal, alimento para animales y herramientas.

En el banderazo de salida estuvieron presentes Héctor Macedo García, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México; Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Alvis Gorostieta Uribe, Presidenta del Voluntariado del Poder Judicial; Adrián Hernández Romero, Coordinador General de Protección Civil y Gestión Integral del Riego; así como magistradas, magistrados, servidoras y servidores públicos del Poder Judicial e integrantes de la Mesa del Paz.