Diputados del PAN acusan que huachicoleo fiscal ya le está pegando a empresarios

El PAN en la Cámara de Diputados exigió al gobierno federal una estrategia frontal contra el huachicol fiscal luego de que salieran empresarios a denunciar la inacción del Gobierno para frenar el contrabando de mercancías, la corrupción y pipas con huachicol en las principales aduanas del país.

De acuerdo con el diputado panista, Ernesto Sánchez Rodríguez, este fenómeno se ha venido dando principalmente en las fronteras de Tamaulipas, donde es conocido como un punto rojo para el huachicol fiscal.

No obstante, acusó que tanto el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch y la FGR han mostrado tibieza para frenar actos de contrabando y paso de pipas huachicoleras en la zona.

Por ello, dijo, empresarios de estados fronterizos comienzan a resentir pérdidas económicas y empleos se desvanecen.

“En los cruces internacionales se ha venido acrecentando la producción ilegal y robo, así como los acuerdos de autoridades con grupos de la delincuencia, dañando así la seguridad de empresas, los empleos mismos y el consumo", añadió.

El diputado del PAN exhortó al gobierno federal, a no temer en combatir este flagelo y avanzar en las estrategias de investigación, así como desmantelar no solo los grupos delincuenciales, sino los cárteles incrustados en el servicio público que facilitan el huachicol fiscal.

Agregó que la corrupción en aduanas permite el ingreso al país de productos chinos que evaden impuestos, no cumplen las regulaciones arancelarias y generan más mercado negro.

“Lo que al mismo tiempo, descompone el ritmo de la competitividad formal en el país, eso tiene molestos a los empresarios que de buena fe, dejan su dinero en México para crecer sus negocios y ofrecer empleo directo e indirecto en varias regiones”, destacó.

Finalmente, expresó que la militarización de aduanas no ha servido de mucho y por el contrario, ha agravado más la situación de corrupción en las aduanas.

Por lo que solicitó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y mandos militares, escuchar a los empresarios que están preocupados por este fenómeno de huachicol fiscal y niegan darle cause a las investigaciones.