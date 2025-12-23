Diputada de Morena busca eliminar cobros extra por asignación de asientos de menores en aviones

La diputada federal de Morena, Claudia Rivera Vivanco, planteó ante el Congreso de la Unión una iniciativa para reformar la Ley de Aviación Civil que busca prohibir que las aerolíneas cobren extra por la asignación de asientos contiguos cuando se viaje con menores de edad, ello para garantizar que niños de 2 a 12 años viajen siempre junto a sus padres sin costos adicionales.

La morenista señaló que esta propuesta responde a una problemática creciente en el sector aeronáutico, donde las aerolíneas han implementado políticas de cobro por selección de asientos que obligan a los padres de familia a pagar tarifas extraordinarias, que en ocasiones superan los 600 pesos por asiento, sólo por evitar que sus hijos de entre 2 y 12 años sean asignados a lugares distantes dentro de la cabina.

Aunque Rivera Vivanco reconoció que, si bien, el modelo de bajo costo de los vuelos ha democratizado el acceso al transporte aéreo, esto no significa que deba permitirse que la rentabilidad de las empresas vulnere los derechos de los pasajeros ni la integridad de los menores, quienes por razones de seguridad y bienestar deben permanecer bajo la supervisión directa de sus padres o tutores durante todo el vuelo.

Según la iniciativa, se propone adicionar un párrafo a la fracción II del artículo 47 Bis de la citada ley, estableciendo con claridad que las aerolíneas estarán obligadas, sin excepción alguna y sin costo adicional, a realizar la asignación conjunta de asientos para menores de doce años junto a la persona adulta responsable.

También se dijo esta medida no sólo se alinea con las recomendaciones internacionales de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) y la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), sino que también pone a México a la vanguardia en materia de derechos de los consumidores, siguiendo ejemplos de regulaciones exitosas en la Unión Europea, Estados Unidos y otros países de América Latina.

“Con esta reforma, se busca poner fin a prácticas comerciales que generan incertidumbre y desprotección en los usuarios, garantizando que el derecho a un servicio eficiente y de calidad no esté condicionado a pagos que atentan contra la unidad familiar en el espacio aéreo nacional”, añadió la morenista.