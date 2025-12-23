Calendario de anuncios monetarios en 2026, nuevamente pegaditos de la Fed

Las decisiones de política monetaria del Banco de México para el año próximo serán asumidas con siete y ocho días de diferencia respecto de los anuncios programados del Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed (FOMC por su sigla en inglés).

Como sucede cada año, el cuerpo colegiado del banco central mexicano definirá su postura sobre la tasa en ocho decisiones programadas para los meses de febrero, marzo, mayo, junio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre.

Desde Washington, el CEO y fundador de la consultoría Valerio Consulting Group, Alejandro Valerio, comentó que al establecer un margen de días entre los anuncios, Banco de México puede minimizar el impacto en el peso de la potencial volatilidad de los mercados financieros y de divisas, que usualmente reaccionan dependiendo de los movimientos de la tasa de interés del Fed.

De acuerdo con él, si la Fed sigue recortando la tasa como se espera, Banco de México tendría que hacerlo en consecuencia, en la misma magnitud.

La gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, ha explicado que la divulgación del calendario monetario ayuda a tener una mayor predictibilidad, que favorece un mejor funcionamiento de los mercados.

El diferencial de tasas, tipo de cambio y desconexión

El diferencial de tasas resulta de la distancia que guarda el premio que otorga México (7%) respecto del que ofrece la Fed (3.50% a 3.75 por ciento).

Actualmente, se encuentra entre 325 y 350 puntos y es lo que se conoce como “postura relativa”.

El subgobernador Jonathan Heath ha explicado que la postura relativa comenzó a perder relevancia para las decisiones de Banxico, desde marzo del 2022, cuando la Fed empezó a aumentar la tasa y se consiguió un diferencial de 600 puntos base.

El diferencial se encuentra aún arriba del promedio histórico que otorgó soporte al peso mexicano antes de la pandemia, que estaba entre 450 y 475 puntos, tal como han explicado expertos de la operadora de fondos de inversión Valores Mexicanos Casa de Bolsa (Valmex).

El economista jefe para América Latina en la consultoría Rankia, Humberto Calzada, recordó que Banxico se adelantó a la Fed desde que inició en el ciclo de recortes en marzo del 2024, mientras el Comité de la Fed inició hasta septiembre del mismo año.

“La correlación con la Fed se perdió desde el año pasado y en consecuencia, Banxico también se desmarcó de otros bancos centrales”, subrayó.

De acuerdo con el experto, la postura en México ha estado regida por la trayectoria que ha mantenido la inflación y la Junta de Gobierno ha estado acomodando la política monetaria en función de las condiciones internas.

Descartó que la fortaleza del peso frente al dólar o el diferencial de tasas sea uno de los determinantes para la flexibilización de la tasa.

En contraste, la experta de Banco Base consideró que al continuar el ciclo de recortes, el tipo de cambio perderá atractivo y se convertirá en un factor de riesgo para el mercado.

La primera decisión monetaria del 2026 será el 8 de enero.