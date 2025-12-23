Binance con nuevo liderazgo y estrategia local

La plataforma de intercambio de criptomonedas Binance cuenta con una estrategia definida para México y una nueva directiva. La firma presentó en septiembre pasado a Medá, una Institución de Fondos de Pago Electrónico (IFPE) que opera a través de una vertical independiente, como parte de una nueva etapa en su estrategia para el país. La entidad, autorizada y supervisada por las autoridades financieras mexicanas, está diseñada para gestionar depósitos y retiros en pesos mexicanos y funciona de manera separada de la plataforma global de Binance.

De acuerdo con la firma, Medá contará con una inversión planificada superior a 1,000 millones de pesos (aproximadamente 53 millones de dólares) durante los próximos cuatro años. Estos recursos están destinados al desarrollo de infraestructura y servicios de tecnología financiera enfocados en el mercado mexicano, bajo un esquema operativo independiente.

Este movimiento coincide con el nombramiento de Salvador Rivero como gerente general de Binance en México, anunciado en el octubre del 2025. Desde esta posición, Rivero será responsable de liderar las estrategias de inversión, expansión y desarrollo de la compañía en el país, en coordinación con la dirección regional para América Latina.

Con más de una década de experiencia en fintech y servicios financieros, el nuevo responsable local se integra en un momento en el que Binance busca consolidar su presencia en México a través de estructuras locales reguladas y con una mayor separación operativa. La empresa señaló que el país representa un mercado estratégico dentro de su estrategia regional, tanto por su tamaño como por su nivel de adopción de servicios digitales.

La incorporación de Medá al ecosistema corporativo de Binance se suma a los registros y licencias que la firma mantiene en otras jurisdicciones, como parte de un proceso más amplio de reorganización y fortalecimiento regulatorio a nivel global.

Contexto global respalda estrategia local

El arranque de Medá en México se enmarca en una estrategia regulatoria más amplia de Binance a nivel internacional. Recientemente, la Autoridad Reguladora de Servicios Financieros del Abu Dhabi Global Market (ADGM), el centro financiero internacional de Abu Dhabi, otorgó a Binance.com una autorización para operar su plataforma global bajo uno de los marcos regulatorios financieros internacionales.

Esta aprobación cubre la operación global de Binance a través de tres entidades reguladas independientes dentro de ADGM.