Rey Carlos se reúne en Inglaterra con el príncipe Enrique y su familia 

El rey Carlos y la reina Camila se reunieron el viernes con el príncipe Enrique, su esposa Meghan y sus dos hijos en la finca de Highgrove, propiedad del monarca, situada en el oeste de Inglaterra, informó el viernes una fuente del palacio.

Esta fue la primera vez que Carlos vio a sus nietos Archie, de 7 años, y Lilibet, de 5, desde 2022.

Enrique solo ha visitado el Reino Unido una o dos veces al año desde que se mudó a Estados Unidos con Meghan y sus hijos, tras una sonada ruptura con su padre y su hermano mayor, el príncipe Guillermo.

La fuente del palacio describió el encuentro como un acto familiar privado y afirmó que no se publicarían fotografías, videos ni más detalles.

Harry parecía estar en desacuerdo con el Palacio de Buckingham en cuanto a las medidas de seguridad y al lugar donde se alojaría, antes de llegar para pasar cinco días participando en actos benéficos y a la espera de la sentencia en un importante caso de privacidad que había interpuesto contra los medios de comunicación británicos.

Carlos, de 77 años, está recibiendo tratamiento contra el cáncer y apenas ha visto a sus dos nietos desde que nacieron.

Enrique declaró el año pasado que quería reconciliarse con su familia, ya que no sabía "cuánto tiempo le quedaba" a su padre.

Enrique perdió esta semana un caso sobre privacidad que había interpuesto contra la editorial del periódico Daily Mail, una acción que, según él, su padre había comparado con "una misión suicida".

Enrique, de 41 años, lleva distanciado de la mayor parte de su familia desde que dejó de ser miembro activo de la realeza hace seis años y los ha criticado en repetidas ocasiones en entrevistas y en sus memorias de 2023, "Spare".

El encuentro del viernes entre padre e hijo fue la primera vez que ambos se veían en persona desde septiembre.