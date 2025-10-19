Detienen en Chiapas a seis presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa con armamento

En Chiapas, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) detuvo a seis personas con armamento mientras realizaban patrullajes de prevención, disuasión del delito y proximidad social en el tramo carretero Tapilula a Rayón a la altura del hotel Las Cabañitas; todos manifestaron ser presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa.

Elementos de la fuerza interinstitucional arrestaron a Adolfo “N” y Junior “N” ambos originarios de Guatemala, así como a los mexicanos Juan “N”, Hernán “N”, Eduardo “N” y Luis “N”, mismos que viajaban a bordo de una camioneta Nissan Frontier y que intentaron darse a la fuga.

¿Qué fue asegurado?

Las autoridades aseguraron el siguiente armamento:

12 armas largas tipo cuerno de chivo

1,640 cartuchos de calibre 7.62x39

89 cartuchos de calibre 7.62x51

110 cartuchos de calibre 5.56x39

36 cargadores de plástico y 20 metálicos de capacidad de 30 cartuchos 7.62x39

4 cargadores de plástico con capacidad de 30 cartucho calibre 5.56x40

2 cargadores metálicos con capacidad de 20 cartuchos calibre 7.62x51

1 cargador con capacidad de 100 cartuchos calibre 7.62x51

12 chalecos balísticos con placas

2 cascos balísticos

2 pantalones de color caqui

2 guerreras color verde militar

1 marro brechador

220 ponchas llantas metálicas

“Los detenidos y objetos como comprobación de los ilícitos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República para determinar su situación jurídica por los delitos que resulten”, menciona la autoridad a través de un comunicado.

¿Quiénes participaron en el operativo?

Además de la Secretaría de Seguridad local que participó a través de la Guardia Estatal Preventiva, en el operativo institucional también intervinieron en la coordinación la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal y el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

Asimismo, la Secretaría de Seguridad del Pueblo refrendó su compromiso de mantener acciones conjuntas para combatir las expresiones delictivas en Chiapas, con el fin de garantizar los espacios seguros y de paz.