Capturan al Chuki, presunto piloto aviador ligado a Los Chapitos

Elementos del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México detuvieron en Sinaloa a Juan Pablo “N”, alias Chuki un presunto piloto aviador vinculado a Los Chapitos y considerado objetivo prioritario por las autoridades federales. La captura se realizó en la localidad de Surutato, municipio de Badiraguato.

"(Las autoridades) detuvieron a Juan Pablo N", alias Chuki, identificado como piloto aviador del Cártel de Sinaloa, quien cuenta con una orden de aprehensión por delincuencia organizada en materia de tráfico de armas”, informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, a través de su cuenta de la red social X.

A través de una comunicación oficial del gabinete de seguridad, se precisó que, luego de realizar investigaciones, las fuerzas de seguridad identificaron al presunto integrante del crimen organizado y ubicaron varios domicilios y vehículos que utilizaba para sus actividades ilícitas. Tras su localización en Surutato, los agentes le marcaron el alto, confirmaron su identidad y procedieron a ejecutar la orden judicial.

Además, se mencionó que Juan Pablo “N” fue informado de sus derechos y puesto a disposición de la autoridad competente, quien definirá su situación legal en las próximas horas.

Según lo explicado en el comunicado conjunto, en las acciones participaron efectivos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional (GN), quienes cumplimentaron una orden de aprehensión en contra del detenido por el delito de delincuencia organizada en materia de tráfico de armas.

“Con estas acciones, las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera conjunta para reducir la violencia y combatir el tráfico de armas”, señala el texto compartido a través de los canales oficiales de comunicación.