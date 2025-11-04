Designa Clara Brugada a Pablo Yanes nuevo titular de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Metropolitano

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, dio a conocer desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la designación de Pablo Yanes Rizo como nuevo titular de la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana de la Ciudad de México, anteriormente encabezada por Alejandro Encinas Rodríguez.

“He decidido poner en este lugar al maestro Pablo Yanes como secretario de Ordenamiento Territorial; tiene toda la experiencia, toda la visión de ciudad, de urbanismo, y por supuesto del gran compromiso por planear esta gran ciudad; tiene todo lo necesario en cuanto a conocimientos, experiencia y compromiso para garantizar que esta gran ciudad pueda avanzar hacia regulaciones al ordenamiento territorial, a la planeación democrática, a la gobernanza metropolitana”, expresó Brugada Molina en conferencia de prensa.

Yanes Rizo asumirá sus nuevas funciones al frente de la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana hasta la próxima semana, en tanto, se mantendrá al frente de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI).

Cabe señalar que Yanes Rizo, comparecerá por la actual dependencia a su cargo ante la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Congreso de la Ciudad de México el próximo sábado 8 de noviembre; esto, como parte de la glosa del Primer Informe de Gobierno de la actual gestión capitalina.

De cara a asumir su nuevo cargo, Yanes Rizo destacó que es un momento muy promisorio debido a la próxima consulta sobre el Plan General de Desarrollo de la capital, donde se pondrá a debate, discusión, análisis, y propuestas y sugerencias, la visión de ciudad, la cual contará con un enfoque a largo plazo.

“La voluntad del Gobierno es hacer una consulta muy amplia, muy enriquecedora, donde se recojan muchos puntos de vista y que nos apunte a la construcción del proyecto de ciudad, de visión de ciudad, y al nuevo orden urbano al cual aspiramos y que debe de ser un espacio de diálogo, concertación y acuerdo social”, expresó Yanes Rizo.

En cuanto a los retos, explicó que los temas fundamentales son todos aquellos que tienen que ver con el derecho a la ciudad, al cierre de las brechas de desigualdad social, de género y territoriales, y todo lo que se derivará de la implementación del Bando 1 presentado por la Jefa de Gobierno; así como algunos otros de particular relevancia asociados a la movilidad, el agua, la vivienda asequible, la gestión del riesgo y el enfoque metropolitano, donde subrayó que éste último es un asunto que tuvo un gran avance durante la titularidad de Encinas Rodríguez.

El nuevo titular de la Sectei será el doctor Pedro Moctezuma Barragán, también anunciado por la jefa del Ejecutivo local, quien señaló que se trata de un catedrático investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) con más de 40 años de experiencia y que cuenta con muchos trabajos relacionados con “responsabilidades académicas y con una visión muy singular de que estos grandes temas de Educación se vinculen a las problemáticas territoriales que tiene, en este caso, la Ciudad de México”.

Moctezuma Barragán también asumirá el nuevo cargo al frente de la SECTEI a partir de la próxima semana, así lo dio a conocer la Jefa de Gobierno durante conferencia ante medios de comunicación.