Desconoce Ejecutivo federal operación de agentes de EU

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que el gobierno federal no estaba enterado de la participación de los dos agentes de la embajada estadounidense que murieron en Chihuahua, junto al director de la Agencia de Investigación Criminal, en un accidente automovilístico después de un operativo para desmantelar laboratorios de droga en la entidad.

“No estábamos enterados. Fue una decisión del gobierno de Chihuahua. Estamos pidiendo más información al gobierno de Chihuahua… (Se está) revisando si hay alguna violación a la Ley de Seguridad Nacional, porque es importante”, sostuvo.

La mandataria dijo que se desconoce a qué agencias pertenecían los agentes de EU y que pediría, de ser el caso, al embajador de EU, Ronald Johnson, que se reúna con el canciller, Roberto Velasco.

“Vamos a dar más información, una vez que la tengamos, de ¿por qué esta situación?, particularmente con el gobierno de Chihuahua y la Agencia de Investigación de la Fiscalía de Chihuahua; y también al gobierno de los Estados Unidos, porque la relación es federal, no es estatal.

“O sea, ellos tienen que tener autorización de la Federación para esta colaboración que se tiene a nivel estatal necesariamente, así lo establece la Constitución”, dijo.

Responde fiscal local

Después de las declaraciones de Sheinbaum, el fiscal chihuahuense, César Jáuregui Moreno, negó que los agentes de EU participaran en tareas de seguridad pública.

Afirmó que el director de la Agencia de Estatal de Investigación, Pedro Román Oseguera Cervantes, quien falleció tras el accidente, acudió a un operativo para desmantelar un narcolaboratorio en la comunidad de El Pinal, en la Sierra de Chihuahua, en colaboración con elementos del Ejército mexicano.

“Venía en un convoy de cinco vehículos, y en la comunidad de Polanco, que está aproximadamente a seis horas y media de El Pinal, el director se encuentra con instructores de la Embajada de EU, que estaban en Polanco dando curso sobre el manejo de drones (…) ellos tenían un vuelo la mañana del domingo desde la ciudad de Chihuahua y pidieron la colaboración para trasladarse junto con la caravana en la que venía el director, suben al vehículo y a las dos de la mañana, aproximadamente, sufren el percance en donde pierden la vida al desbarrancarse en una de las cañadas que existen en el lugar”.