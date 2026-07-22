Dislates jarochos

Apenas si lleva 20 meses como gobernadora de Veracruz y la ingeniera Rocío Nahle García enfrenta constantes cuestionamientos sobre su permanencia al frente de la tercera entidad más poblada de la República Mexicana.

La exsecretaria de Energía quiere cumplir con su juramento y gobernar hasta el 1 de diciembre del 2030 para concluir con su tarea: rescatar la grandeza de su tierra.

¿Y si la presidenta Claudia Sheinbaum la llamara para integrarse a su equipo, como directora general de Petróleos Mexicanos? La gobernadora morenista ha descartado esas versiones infundadas y ha defendido la intensidad de su esfuerzo para combatir el rezago histórico de la entidad.

“La secretaria Luz Elena (González) está haciendo gran trabajo también en el tema financiero. Están trabajando ahora con las energías limpias, bastante bien. No, yo no voy, al contrario, felicito al director de Pemex, yo me quedo en Veracruz hasta cumplir mi mandato en el año 2030”, cortó.

Si Nahle García dejara su cargo, el Congreso veracruzano tendría que nombrar a un gobernador interino y convocar a nuevas elecciones que serían concurrentes a los comicios del 1 de junio del 2027.

“Allá en el Altiplano están muy pendientes de Veracruz”, refutó antier, al responder preguntas sobre su futuro político y las recientes polémicas generadas por sus declaraciones públicas sobre la remodelación del Palacio de Gobierno, “pues ¡claro! Veracruz es muy importante, Veracruz es el tercer estado con población, con presupuesto, es el estado que tiene más historia de todo México", finalizó.

Al margen de futurismos, la mandataria veracruzana presume trabajar al mismo ritmo que cuando estuvo al frente de la Secretaría de Energía y cumplió con el encargo de construir la refinería de Dos Bocas, Tabasco.

¿Acaso será que quiere solidificar su impronta, ante la posibilidad de enfrentar la Revocación de Mandato? La mayoría oficialista reformó la Constitución local y modificó los plazos para recabar las firmas necesarias para tramitar la solicitud de dicha consulta popular. Los representantes del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano anunciaron su intención de impugnarla.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Esteban Bautista Hernández, defendió la constitucionalidad de la reforma sobre la Revocación de Mandato pero de plano descartó sea necesaria, ante el trabajo de Nahle García y la votación histórica de más de dos millones de sufragios que respaldó su triunfo en 2024.

“Como servidores públicos no somos moneditas de oro, siempre va a haber un sector de la población que siempre va a tener una idea contraria”, concedió, “ pero si nos vamos, por ejemplo, a una consulta estatal de calle, así lo digo, de calle, los veracruzanos van a refrendar su apoyo a la gobernadora, porque la inversión que se está llevando a cabo en materia de infraestructura, nunca se había visto en la historia de Veracruz, en año y medio Rocío Nahle no ha parado en obras, acciones y beneficios para los veracruzanos”. ¿Será?

Efectos secundarios

RESCATE. El Gobierno de México activó el Fondo de Capital Ambiental para México, un fideicomiso y mecanismo financiero por 10 millones de dólares diseñado para financiar de inmediato proyectos de recuperación ambiental, acción climática y el Plan Integral para el retiro de sargazo en las playas del Caribe mexicano.